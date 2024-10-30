В последнее время Дакота Джонсон начала все чаще появляться на публике и демонстрировать эффектные аутфиты, пишет Lady 24. И какой бы образ актриса не составляла, у нее всегда классика и минимализм на первом месте, независимо от вещей – в платье она и каблуках или обычных джинсах и кроссовках.

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Дакота Джонсон в шубе и джинсах

Голливудские звезды в повседневной жизни любят стильно и просто одеваться, впрочем всегда это делают со вкусом. Дакота появилась перед камерами репортеров в зеленом шерстяном свитере, который соединила со светло-голубыми джинсами и черными ботинками на плоской подошве.

Изюминкой ее образа стала короткая коричневая шуба, которую она дополнила черной кепкой. Аутфит актрисы завершила коричневая замшевая сумка от The Row – бренда, который основали сестры-близняшки Олсен. Знаменитость оставила волосы распущенными, а на лицо надела очки.



Дакота Джонсон в красивом образе / Фото Getty Images

Коричневая сумка хобо, как у Дакоты Джонсон – хит этой осени. Модные эксперты считают, что замш – это едва ли не самый популярный материал этого сезона. В тренде не только такие сумки, но и замшевые жакеты, куртки, юбки и сапоги.

Образ в стиле актрисы способен прекрасно согреть в холодные ноябрьские дни, поэтому советуем взять его на заметку. Повторить такой look достаточно просто, поскольку он состоит из базовых вещей, которые есть в гардеробе у каждой девушки. Если нет шубы, то аутфит можно заменить пуховиком или дубленкой, а вместо бейсболки примерить классическую шапку бини.