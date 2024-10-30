Останнім часом Дакота Джонсон почала все частіше з’являтися на публіці та демонструвати ефектні аутфіти, пише Lady 24. Та який би образ акторка не складала, у неї завжди класика та мінімалізм на першому місці, незалежно від речей – у сукні вона та підборах чи звичайних джинсах та кросівках.

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Дакота Джонсон у шубі та джинсах

Голлівудські зірки у повсякденному житті люблять стильно та просто одягатися, втім завжди це роблять зі смаком. Дакота з’явилася перед камерами репортерів у зеленому вовняному светрі, який поєднала зі світло-блакитними джинсами та чорними черевиками на плоскій підошві.

Родзинкою її образу стала коротка коричнева шуба, яку вона доповнила чорною кепкою. Аутфіт акторки завершила коричнева замшева сумка від The Row – бренду, який заснували сестри-близнючки Олсен. Знаменитість залишила волосся розпущеним, а на обличчя одягнула окуляри.



Дакота Джонсон в красивому образі / Фото Getty Images

Коричнева сумка хобо, як у Дакоти Джонсон – хіт цієї осені. Модні експерти вважають, що замш – це чи не найпопулярніший матеріал цього сезону. У тренді не лише такі сумки, але й замшеві жакети, куртки, спідниці та чоботи.

Образ у стилі актроки здатен чудово зігріти в холодні листопадові дні, тому радимо взяти його на замітку. Повторити такий look досить просто, оскільки він складається з базових речей, які є в гардеробі у кожної дівчини. Якщо немає шуби, то аутфіт можна замінити пуховиком чи дублянкою, а замість бейсболки приміряти класичну шапку біні.