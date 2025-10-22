Через месяц Деми Мур будет праздновать 63-летие, поэтому ее впечатляющий вид просто невозможно обойти вниманием, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Актриса всегда удивительно одевается на светские мероприятия или красные дорожки, поэтому собственным примером показывает, как можно волшебно выглядеть после 50 лет.

Как выглядела Деми Мур для глянца Glamour?

Стилисты подобрали для актрисы невероятные образы, которые ей подходили и совпадали по стилю. На страницах глянца Деми сияла благодаря безупречному макияжу, длинным волосам и красивому наряду.

Сделать красивые фотографии звезда решила еще и со своей любимой собакой чихуахуа, которую часто берет с собой на светские выходы.

На обложке глянца актриса позировала в изысканном платье, которое выглядело как каркас для ткани. Под низом на Деми была лишь нижнее белье черного цвета. В свои 62 года знаменитость доказала, что можно иметь красивую и стройную фигуру.

На фотографиях актриса позировала в велюровой оранжевой суки, сиреневом платье, кожаной мини-юбке, а также в длинном черном и коричневом платье. Деми Мур – настоящая икона стиля, которой нужно вдохновляться всем старшим женщинам.

Актриса рассказала, что начала отращивать свои волосы после того, как побрилась для съемок в фильме "Солдат Джейн". По ее мнению, женщины в старшем возрасте, которые стригутся по-мужски, забирают всю свою изысканность и красоту.

Голливудская актриса Деми Мур возвращает в тренды длинные волосы, пишет Vogue. Ранее существовал стереотип, что после 50 лет нужно делать только короткие стрижки, но сейчас это уже больше неактуально. Длинные волосы знаменитости стали частью ее стиля, поэтому своим примером звезда показывает, как можно роскошно выглядеть в старшем возрасте.

Как выглядели последние образы звезд?