Стильная и сексуальная: 61-летняя Деми Мур зажгла сеть новыми фото для глянца

Американская актриса Деми Мур не перестает удивлять поклонников своей внешностью. В 61 год знаменитость вдохновляет своими молодежными образами и демонстрирует непревзойденную форму.

Недавно знаменитость снялась для глянца Guardian Saturday, примерив стильные образы. Деми Мур постоянно имеет прекрасный вид и не перестает удивлять фанатов тем, как может выглядеть женщина после 60 лет.

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Дему Мур в съемке для глянца Guardian Saturday

Над образами для модных изданий всегда колдуют множество стилистов, которые подобрали для Деми Мур наряд в ее стиле. Красавица появилась на обложке глянца в роскошном костюме шоколадного оттенка, надев приталенный жакет под бюстгальтер и брюки-сигареты. Ее образ довершили коричневые туфли на высоком каблуке, роскошная поза и длинные выпрямленные волосы.



Красивый образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы



Красивый образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

Актриса следит за модой и хорошо разбирается в трендах, поэтому позировала перед камерой фотографа в белой майке с коричневым корсетом и молочных брюках палаццо.



Красивый образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы



Красивый образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

В последнее время Деми Мур может дать фору любым модницам. Она имеет стройное тело, длинные ухоженные волосы, белоснежную улыбку, а ее эффектный стиль одежды добавляет особого шарма.

Стиль голливудской актрисы за последний год сильно изменился. Деми Мур начала чаще носить трендовые вещи, в которых выглядит просто фантастически. В стилизации образов ей помогает звездный стилист Брэд Горески. Он всегда подбирает для звезды наряды, которые фанаты засыпают комплиментами.