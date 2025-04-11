Алессандри Амбросио – 43: роскошные образы, которые способны поразить

11 апреля бразильской супермодели Алессандре Амбросио исполнилось 43 года. Манекенщица сотрудничала со многими известными брендами, была лицом знаменитых рекламных кампаний и позировала для глянцев Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, ELLE.

Возраст для Алессандры Амбросио – не помеха, поэтому она до сих пор продолжает дефилировать на подиумах вместе с 20-летними моделями, пишет 24 Канал. Бразильянка имеет невероятный вид, поэтому трудно кому удается поверить, что этой женщине 43 года.

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Роскошные образы Алессандры Амбросио

Благодаря своей невероятной фигуре Амбросио обожает примерять откровенные наряды, которые демонстрируют ее идеальные пропорции и длину ног. В арсенале модели – длинные платья с пайетками, изысканные платья с глубоким декольте, атласные платья и платья из прозрачного материала.

Алессандра Амбросио любит сочетать в своих образах элегантную расслабленность, гламурность и шик. Даже в простых вещах она умеет выглядеть дорого, а ее светские выходы всегда имеют вав-эффект.

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Красавица обожает глубокие вырезы и разрезы и уверенно и изящно демонстрирует свое тело. Бразильянка любит платья с блеском, поэтому часто выбирает для себя платья с пайетками и кристаллами. В выходах Алессандры можно заметить фасоны с вырезами на талии, открытыми плечами и корсетными элементами.

Модель часто примеряет на себе нейтральные оттенки, но не отказывается от ярких акцентов – красных, изумрудных и фиолетовых цветов. Для создания безупречного вида модель довершает образ заметными аксессуарами и роскошным макияжем, который подчеркивает ее красоту.

Мы собрали 5 самых очаровательных образов Алессандры Амбросио, которыми она поражала своих поклонников последние несколько месяцев.

Модель в платье с блестками

Бразильянка с изысканной прической

Манекенщица в стильном образе

Алессандра Амбросио в Джедди

Модель в изысканном платье в Майами