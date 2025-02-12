Чтобы подобрать идеальный подарок, не нужно тратить огромные средства. Достаточно лишь креативно подойти к выбору, пишет 24 Канал.
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Что подарить на 14 февраля
- Сертификат на мастер-класс
Подарите человеку возможность попробовать что-то новое. Это может быть как классический мастер-класс, так и сертификат впечатлений. Обязательно учтите интересы и страхи человека, если собираетесь дарить какой-то экстремальный опыт.
- Персонализированная фотокнига
Соберите совместные фотографии и создайте настоящую книгу об истории ваших отношений. Такой подарок можно дарить как любимому, так и друзьям.
- Абонемент на массаж или спа-процедуры
Что подарить на 14 февраля / Фото Pexels
Современный мир полон стрессов. Подарите вашему партнеру или другу возможность расслабиться и почувствовать настоящий релакс.
- Сладкий подарочный набор
Набор качественных конфет или клубники в шоколаде точно понравится ценителям качественных сладостей. Ко Дню Валентина многие кондитерские готовят тематические тортики и пирожные. Поэтому выбрать уникальный и сладкий презент сейчас можно без проблем.
- Подарочный сертификат в магазин
Такой подарок стоит дарить, если вы точно знаете, что человек любит выбранный магазин. Или же, возможно мечтает о вещи, которую можно приобрести там.
- Билеты на концерт, спектакль или кино
Как поздравить подругу на День Валентина / Фото Pexels
Подарите эмоции в виде билетов на мероприятие, которое ваш партнер давно хотел посетить.
Лайфхак! В некоторых театрах и кино есть возможность приобретения билета без даты. То есть, человек сможет воспользоваться им, когда захочет.
- Термочашка
Носить с собой напиток очень удобно. Особенно, если он сохраняет свою температуру в течение долгого времени.
- Набор для творчества дома
Сейчас существуют наборы для создания картин, духов, свечей и многого другое в домашних условиях. Это отличный вариант попробовать что-то новое в свободное время.
- Сертификат на фотосессию
Какой подарок сделать парню на 14 февраля / Фото Pexels
Фотосессия – хороший способ сохранить воспоминания, провести время вместе и насладиться результатами совместной работы. Этот подарок может быть не только для пары. Хорошим вариантом также станет персональная фотосессия.
- Имя на звезде
Обратитесь в специальный сервис и зарегистрируйте новое имя звезды. После чего подарите своему партнеру сертификат с координатами. Так он сможет всегда смотреть на свою собственную звезду и вспоминать вас.