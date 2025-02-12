Аби підібрати ідеальний подарунок, непотрібно витрачати величезні кошти. Достатньо лише креативно підійти до вибору, пише 24 Канал.
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Що подарувати на 14 лютого
- Сертифікат на майстер-клас
Подаруйте людині можливість спробувати щось нове. Це може бути як класичний майстер-клас, так і сертифікат вражень. Обов'язково врахуйте інтереси та страхи людини, якщо збираєтесь дарувати якийсь екстремальний досвід.
- Персоналізована фотокнига
Зберіть спільні фотографії та створіть справжню книгу про історію ваших стосунків. Такий подарунок можна дарувати як коханому, так і друзям.
- Абонемент на масаж або спа-процедури
Що подарувати на 14 лютого / Фото Pexels
Сучасний світ сповнений стресів. Подаруйте вашому партнеру чи другу можливість розслабитися та відчути справжній релакс.
- Солодкий подарунковий набір
Набір якісних цукерок чи полуниці в шоколаді точно сподобається поціновувачам якісних солодощів. До Дня Валентина багато кондитерських готують тематичні тортики та тістечка. Тому обрати унікальний та солодкий презент зараз можна без проблем.
- Подарунковий сертифікат у магазин
Такий подарунок варто дарувати, якщо ви точно знаєте, що людина полюбляє обраний магазин. Або ж, можливо мріє про річ, яку можна придбати там.
- Квитки на концерт, виставу або кіно
Як привітати подругу на День Валентина / Фото Pexels
Подаруйте емоції у вигляді квитків на захід, який ваш партнер давно хотів відвідати.
Лайфхак! У деяких театрах і кіно є можливість придбання квитка без дати. Тобто, людина зможе скористатись ним, коли захоче.
- Термочашка
Носити з собою напій дуже зручно. Особливо, якщо він зберігає свою температуру протягом довгого часу.
- Набір для творчості вдома
Зараз існують набори для створення картин, парфумів, свічок та багато чого іншого в домашніх умовах. Це чудовий варіант спробувати щось нове у вільний час.
- Сертифікат на фотосесію
Який подарунок зробити хлопцю на 14 лютого / Фото Pexels
Фотосесія – хороший спосіб зберегти спогади, провести час разом та насолодитись результатами спільної роботи. Цей подарунок може бути не тільки для пари. Хорошим варіантом також стане персональна фотосесія.
- Ім'я на зірці
Зверніться у спеціальний сервіс і зареєструйте нове ім'я зірки. Після чого подаруйте своєму партнеру сертифікат з координатами. Так він зможе завжди дивитися на свою власну зірку і згадувати вас.