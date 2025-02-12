Аби підібрати ідеальний подарунок, непотрібно витрачати величезні кошти. Достатньо лише креативно підійти до вибору, пише 24 Канал.

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Що подарувати на 14 лютого

Сертифікат на майстер-клас

Подаруйте людині можливість спробувати щось нове. Це може бути як класичний майстер-клас, так і сертифікат вражень. Обов'язково врахуйте інтереси та страхи людини, якщо збираєтесь дарувати якийсь екстремальний досвід.

Персоналізована фотокнига

Зберіть спільні фотографії та створіть справжню книгу про історію ваших стосунків. Такий подарунок можна дарувати як коханому, так і друзям.

Абонемент на масаж або спа-процедури



Що подарувати на 14 лютого / Фото Pexels

Сучасний світ сповнений стресів. Подаруйте вашому партнеру чи другу можливість розслабитися та відчути справжній релакс.

Солодкий подарунковий набір

Набір якісних цукерок чи полуниці в шоколаді точно сподобається поціновувачам якісних солодощів. До Дня Валентина багато кондитерських готують тематичні тортики та тістечка. Тому обрати унікальний та солодкий презент зараз можна без проблем.

Подарунковий сертифікат у магазин

Такий подарунок варто дарувати, якщо ви точно знаєте, що людина полюбляє обраний магазин. Або ж, можливо мріє про річ, яку можна придбати там.

Квитки на концерт, виставу або кіно



Як привітати подругу на День Валентина / Фото Pexels

Подаруйте емоції у вигляді квитків на захід, який ваш партнер давно хотів відвідати.

Лайфхак! У деяких театрах і кіно є можливість придбання квитка без дати. Тобто, людина зможе скористатись ним, коли захоче.

Термочашка

Носити з собою напій дуже зручно. Особливо, якщо він зберігає свою температуру протягом довгого часу.

Набір для творчості вдома

Зараз існують набори для створення картин, парфумів, свічок та багато чого іншого в домашніх умовах. Це чудовий варіант спробувати щось нове у вільний час.

Сертифікат на фотосесію



Який подарунок зробити хлопцю на 14 лютого / Фото Pexels

Фотосесія – хороший спосіб зберегти спогади, провести час разом та насолодитись результатами спільної роботи. Цей подарунок може бути не тільки для пари. Хорошим варіантом також стане персональна фотосесія.

Ім'я на зірці

Зверніться у спеціальний сервіс і зареєструйте нове ім'я зірки. Після чого подаруйте своєму партнеру сертифікат з координатами. Так він зможе завжди дивитися на свою власну зірку і згадувати вас.