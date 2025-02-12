Что подарить на День Валентина – 10 интересных идей

Приближается 14 февраля. Многие люди поздравляют на этот праздник не только своих партнеров, а также друзей, родных и даже коллег.

Чтобы подобрать идеальный подарок, не нужно тратить огромные средства. Достаточно лишь креативно подойти к выбору, пишет 24 Канал.

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Что подарить на 14 февраля

Сертификат на мастер-класс

Подарите человеку возможность попробовать что-то новое. Это может быть как классический мастер-класс, так и сертификат впечатлений. Обязательно учтите интересы и страхи человека, если собираетесь дарить какой-то экстремальный опыт.

Персонализированная фотокнига

Соберите совместные фотографии и создайте настоящую книгу об истории ваших отношений. Такой подарок можно дарить как любимому, так и друзьям.

Абонемент на массаж или спа-процедуры



Что подарить на 14 февраля / Фото Pexels

Современный мир полон стрессов. Подарите вашему партнеру или другу возможность расслабиться и почувствовать настоящий релакс.

Сладкий подарочный набор

Набор качественных конфет или клубники в шоколаде точно понравится ценителям качественных сладостей. Ко Дню Валентина многие кондитерские готовят тематические тортики и пирожные. Поэтому выбрать уникальный и сладкий презент сейчас можно без проблем.

Подарочный сертификат в магазин

Такой подарок стоит дарить, если вы точно знаете, что человек любит выбранный магазин. Или же, возможно мечтает о вещи, которую можно приобрести там.

Билеты на концерт, спектакль или кино



Как поздравить подругу на День Валентина / Фото Pexels

Подарите эмоции в виде билетов на мероприятие, которое ваш партнер давно хотел посетить.

Лайфхак! В некоторых театрах и кино есть возможность приобретения билета без даты. То есть, человек сможет воспользоваться им, когда захочет.

Термочашка

Носить с собой напиток очень удобно. Особенно, если он сохраняет свою температуру в течение долгого времени.

Набор для творчества дома

Сейчас существуют наборы для создания картин, духов, свечей и многого другое в домашних условиях. Это отличный вариант попробовать что-то новое в свободное время.

Сертификат на фотосессию



Какой подарок сделать парню на 14 февраля / Фото Pexels

Фотосессия – хороший способ сохранить воспоминания, провести время вместе и насладиться результатами совместной работы. Этот подарок может быть не только для пары. Хорошим вариантом также станет персональная фотосессия.

Имя на звезде

Обратитесь в специальный сервис и зарегистрируйте новое имя звезды. После чего подарите своему партнеру сертификат с координатами. Так он сможет всегда смотреть на свою собственную звезду и вспоминать вас.