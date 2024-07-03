Девушка купила коробку с потерянными на почте вещами и выиграла джекпот: что она нашла

Британская блогер Бекки Чорлтон приобрела коробку с потерянными на почте вещами и была ошеломлена тем, что получила.

Какие предметы достались британке и сколько в целом стоят найденные ею вещи, рассказываем далее.

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Что девушка нашла в утерянных посылках с почты

Блогер Бекки Чорлтон приобрела коробку с потерянными пакетами от британской почты. За посылку с неизвестным содержимым она отдала 106 фунтов стерлингов (примерно 5469 гривен).

Однако то, что она нашла внутри, ошеломило девушку и значительно превысило стоимость покупки. Она нашла вещи на почти 1000 фунтов стерлингов (ориентировочно 51 603 гривны).

Первое, что обнаружила Бекки, – это простой черный свитшот с логотипом Stone Island на рукаве, который, к сожалению, оказался подделкой.

Затем она нашла набор для домашнего маникюра от бренда Sassy Saints, который стоит примерно 69 фунтов стерлингов, то есть девушка уже вернула большую часть потраченных денег.

Что девушка нашла в коробке с почты: смотрите видео

Следующим сюрпризом, который получила Бекки, стали новые кроссовки Adidas, которые все еще были в оригинальной коробке.

Кроме того, в своей посылке она получила пару очков в розовой оправе, мягкий серый джемпер, что стоит 225 фунтов стерлингов, две реплики сумок Gucci, худи Represent, которое стоит минимум 159 фунтов стерлингов, масло для волос, портативный отпариватель, две черные сумки для покупок и даже сумку Michael Kors, которая продается за 120 фунтов стерлингов.

В общем девушка нашла вещи на сумму от 866 до 922 фунтов стерлингов.

Ролик Бекки собрал тысячи лайков и комментариев пользователей, которые делились своими впечатлениями и опытом приобретения подобных посылок, а также расспрашивали блогера, продает ли она то, что ей не подходит.