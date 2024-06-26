Девушка помыла голову кока-колой, чтобы проверить популярный лайфхак: что произошло с ее волосами

В сети распространяется новый лайфхак для блестящих и гладких волос. Говорят, что их стоит вымыть кола-колой.

Одна из блогеров проверила этот способ на себе и показала результат. Что произошло с ее волосами, смотрите на Lady 24.

К теме Тренд зашел слишком далеко: пользовательница тикток сделала 3D-дизайн ногтей из креветок

Как девушка мыла голову кока-колой

Украинская тиктокер Мария, создающая контент, посвященный красоте, проверила популярный в сети лайфхак и помыла голову кока-колой. Это, якобы, должно сделать волосы блестящими и гладкими.

Девушка взяла обычную колу и для начала промыла волосы один раз шампунем. После этого, без добавления никаких масок или бальзамов, она полила их газированным напитком и оставила на 5 минут. Далее блогер смыла колу обычной водой.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Я промыла волосы и они очень вкусно пахнут кола-колой,

– сказала Мария, добавляя, что пряди не являются спутанными и хорошо расчесываются.

Как девушка мыла голову кока-колой: смотрите видео

После расчесывания тиктокер высушила волосы феном и была ошеломлена готовым результатом. Волосы девушки имели хороший объем и были действительно блестящими.

Сказать, что я в шоке, – это ничего не сказать. У меня стекловидные волосы и такого эффекта было трудно достичь. Только с какими-то пенками. Это что-то невероятное,

– поделилась впечатлениями Мария.

В комментариях к ее видео, которое набрало почти 200 тысяч лайков, другие пользователи тикток были потрясены эффектом. Однако некоторые смогли объяснить такой эффект напитка.

По словам комментатора, кола срабатывает вследствие своего уровня кислотности и сахаров. Кислота может закрывать кутикулу волос, что делает их более гладкими и блестящими, а также помогает очищать волосы, тогда как сахар временно придает им шелковистость. В то же время чрезмерно полагаться на свойства колы не стоит. Ее составляющие также могут повредить пряди, поэтому лучше не злоупотреблять этим методом.