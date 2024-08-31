Что она придумала и как насолить бывшим партнерам могут помочь метеорологи, рассказываем дальше.

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Как девушка решила отомстить бывшим

Заблокировать бывшего партнера, начать встречаться с его лучшим другом или сжечь вещи, которые он оставил, – все это классические акты мести. Но для Бетани Хант этого было недостаточно.

Чтобы насолить парням, которые доставили ей проблем, 26-летняя девушка подала их имена в метеорологическое бюро, чтобы их использовать для названий ураганов в 2025 году. Девушка объясняет, что случайно натолкнулась на соответствующую форму во время проверки погоды.

Когда я наткнулась на эту страницу, я подумала, почему бы не назвать ураганы именами моих бывших и предыдущих парней подруги. Отчасти это шутка, отчасти я действительно хотела, чтобы их выбрали, поэтому я отправила имена и опубликовала ролик в тикток об этом на следующий день,

– рассказывает Бетани.

Видео девушки стало вирусным за ночь и привлекло внимание 286 000 пользователей.

Я, честно говоря, думала, что, возможно, несколько друзей увидят это и решат, что это смешно. Но я не ожидала, что тикток взорвется так сильно, как это произошло, и что так много людей будут также отправлять имена,

– делится блогер.

Действительно, сотни зрителей оценили идею Бетани и писали ей комментарии. "Ха-ха-ха, это гениально", "Один из моих бывших указан в этом списке, поэтому молюсь, чтобы они приняли ваши предложения", "Это заставило меня хохотать, мне нравится", – говорили люди.