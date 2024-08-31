Що вона вигадала та як насолити колишнім партнерам можуть допомогти метеорологи, розповідаємо далі.

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Як дівчина вирішила помститися колишнім

Заблокувати колишнього партнера, почати зустрічатися з його найкращим другом або спалити речі, які він залишив, – все це класичні акти помсти. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.

Щоб насолити хлопцям, які завдали їй проблем, 26-річна дівчина подала їхні імена до метеорологічного бюро, щоб їх використати для назв буревіїв у 2025 році. Дівчина пояснює, що випадково натрапила на відповідну форму під час перевірки погоди.

Коли я натрапила на цю сторінку, я подумала, чому б не назвати буревії іменами моїх колишніх та попередніх хлопців подруги. Почасти це жарт, почасти я справді хотіла, щоб їх обрали, тож я надіслала імена та опублікувала ролик в тікток про це наступного дня,

– розповідає Бетані.

Відео дівчини стало вірусним за ніч, привернувши увагу 286 000 користувачів.

Я чесно кажучи думала, що, можливо, кілька друзів побачать це і вирішать, що це смішно. Але я не очікувала, що тікток вибухне так сильно, як це сталося, і що так багато людей також надсилатимуть імена,

– ділиться блогерка.

Дійсно сотні глядачів оцінили ідею Бетані та писали їй коментарі. "Ха-ха-ха, це геніально", "Один із моїх колишніх вказаний у цьому списку, тому молюся, щоб вони прийняли ваші пропозиції", "Це змусило мене реготати, мені подобається", – казали люди.