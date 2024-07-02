Наряд мечты: девушка самостоятельно сшила платье для посещения свадьбы

Тиктокерка Ханг Нгуен самостоятельно создала платье для свадьбы, на которой должна была быть гостьей. Наряд получился идеальным.

Почему девушка просто не приобрела наряд, как она шила платье и каким получился готовый образ, рассказывает Lady 24.

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Как девушка сама сшила платье для свадьбы

Тикток-блогер Ханг Нгуен поделилась роликом, в котором рассказала, как самостоятельно сшила платье для посещения свадьбы. Наряд, который она планировала надеть в первую очередь, не подходил к костюму ее парня, поэтому девушка решила создать себе новое платье.

Для этого она выбрала шоколадную ткань, которая уже долгое время лежала у нее без дела, и использовала одно из своих любимых платьев как референс.

Блогер сделала выкройку на основе старого наряда и добавила несколько изменений в дизайн. После этого она перешла к шитью.

Как девушка самостоятельно сшила платье: смотрите видео

Сначала платье получилось не совсем таким, как планировала девушка. Ей пришлось внести несколько изменений и перешить наряд.

Однако в этот раз результат поразил ее. Платье получилось именно таким, как она мечтала.

Подписчики же девушки также были ошеломлены готовым нарядом. В комментариях они писали комплименты блогеру и давали советы по украшениям и аксессуарам для свадьбы.