"Зачем мне ходить на работу": девушка зарабатывает сотни долларов, пиша записки ногами

Девушка в сети зарабатывает на том, что пишет письма и различные записки ногами. Одно такое "сообщение" может стоить до 600 долларов.

В сети девушка не называет своего имени, однако часто публикует видео, как пишет письма ногами или оставляет надписи на носках. На странице в инстаграме @thetoegallery сообщает, что многие готовы заплатить немалую сумму денег за кадры с ногами.

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Девушка поделилась необычным способом заработка

Анонимная "художница" в сети поделилась интересным способом заработка. Так, девушка создает сообщения, рисует картины и пишет различные записки пальцами ног.

Одно такое сообщение стоит от 25 до 600 долларов. За эти средства девушка оплачивает коммунальные услуги и даже обучение в университете.

К примеру, за 400 долларов девушка взяла белые носки своего папы и оставила там надпись красной помадой "Тони".

За надпись "Тони" на носке девушке заплатили 400 долларов: смотрите видео

Иногда она пальцами создает "картины" кетчупом. В одном из сообщений девушка заметила, что с таким способом заработка даже не планирует искать себе работу.

Девушка написала имя кетчупом: смотрите видео

Зачем мне работать с девяти до пяти, когда я могу писать мужские имена своими ногами и брать деньги за это?

– написала она в сети.

Интересно, что фетиш ног – довольно распространенное явление. Так, существует специальный сайт, на котором можно продать или купить различные фотографии ног, пальцев или ступней. Владельцы сети утверждают, что пользователи уже приобрели фотографий общей стоимостью более 40 миллионов долларов.