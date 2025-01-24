Зачем использовать кондиционер для волос: какая в этом польза

Чтобы получить красивые и густые волосы, за ними нужно правильно ухаживать. Шампунь очищает кожу головы от загрязнений, но не увлажняет их. Если ограничиваться только шампунем, то волосы станут сухими и склонными к ломкости.

Всю ситуацию способен исправить кондиционер для волос, который питает и защищает его, пишет 24 Канал. Благодаря правильному кондиционеру для волос можно избавиться от сухости, ломкости и спутанности волос.

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Почему нужно использовать кондиционер для волос

Гладкие и блестящие волосы зависят от состояния их кутикулы, которая выполняет защитную функцию и состоит из клеток, которые плотно прилегают друг к другу. По структуре, эти клетки напоминают что-то вроде рыбьих чешуек. Если же кутикула не повреждена, тогда они получают гладкую текстуру и способны отражать свет и излучать блеск.

Кондиционер наносится на волосы после применения шампуня. В процессе мытья, чешуйки кутикулы открываются, и волосы становятся уязвимыми к внешним неблагоприятным факторам. Чтобы закрыть эти чешуйки и защитить волосы от дальнейших повреждений нужен кондиционер. Именно он играет важную роль в том, чтобы кутикулы были защищены.



Кондиционер для волос необходим после шампуня / Фото Pexels

Кондиционер нужно наносить на волосы сразу после мытья шампунем на всю длину волос, избегая корней и оставить на 3 минуты. После этого хорошо смыть водой и прочесать пальцами. Это средство смягчит пряди волос, сделает их гладкими и послушными. Кондиционер является обязательным средством в мытье волос, поэтому его нельзя пропускать, иначе чешуйки останутся открытыми, а волосы начнут легко повреждаться.

Особенно хорошо помогает кондиционер тогда, когда волосы теряют свой естественный блеск и шелковистость. Использовать средство можно на любом типе волос, но особенно он полезен для сухих, поврежденных или вьющихся прядей. Важно только использовать его не слишком много, поскольку значительное количество кондиционера может привести к тому, что волосы станут жирными и тяжелыми.

Если же не пользоваться кондиционером после мытья волос, то это может привести к секущимся кончикам, сухости волос и потере эластичности. А еще без кондиционера волосы могут иметь неопрятный вид.