На самом деле для того, чтобы сделать волосы красивее, достаточно придерживаться лишь нескольких простых советов, пишет 24 Канал.

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Как отрастить здоровые волосы

Многие женщины ошибочно считают, что на состояние волос влияют только косметические средства, которыми они пользуются. Однако, как показывает практика, проблема может заключаться совсем в другом.

Что нужно сделать, чтобы иметь здоровые и красивые волосы:

Подобрать индивидуальный уход

Забудьте о косметике, которая помогают вашей маме или подруге. Лучше обратиться к специалисту, который сможет качественно оценить состояние ваших волос и подобрать соответствующие средства.



Как сделать волосы здоровыми / Фото Pexels

Обратите внимание! Волосы могут меняться под влиянием некоторых факторов. Например, из-за внешнего воздействия или определенного заболевания. Важно своевременно реагировать на эти изменения и корректировать уход.

Пересмотреть свой образ жизни

На состояние волос влияет ваш образ жизни. Полноценное питание, здоровый сон и минимизация стрессов помогут вам не только чувствовать себя лучше, но и отрастить здоровые волосы.



Влияет ли питание на состояние волос / Фото Pexels

Заметьте! Лучше всего обратиться к врачу и проверить есть ли у вас дефицит определенных витаминов. Ведь это также может влиять на состояние ваших волос.

Убрать "мертвые" волосы

Нет смысла сохранять длину, если волосы нездоровые. Лучше обрезать секущиеся кончики, а не наносить на них тонну средств в надежде спасти ситуацию.



Как часто нужно делать стрижку / Фото Pexels

Сделайте своей привычкой регулярную стрижку. Обращайтесь к мастеру каждые 3 – 6 месяцев, чтобы, по необходимости, срезать несколько сантиметров поврежденных волос.

Относиться бережно к волосам

Простые советы как сохранить волосы:

Не стягивайте волосы в тугой хвост.

Забудьте о высоких температурах на выпрямителе.

На ночь заплетайте волосы в легкую косу.

Надевайте головной убор, когда идете на пляж.

Наносите бальзам почти на всю длину волос, избегая попадания средства на корни.

В общем, делайте все для того, чтобы защитить ваши волосы от воздействия внешних факторов.

Напомним! Маску для волос нельзя использовать ежедневно. Ее нужно наносить от 1 до 3 раз в неделю, в зависимости от типа волос.