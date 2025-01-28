Зачем петелька на обуви сзади: большинство об этом даже не догадываются
Каждый из нас точно замечал петельки на кроссовках или кедах, но даже не задумывался над тем, для чего они придуманы. Оказывается, это не просто красивое украшение, а элемент, который предназначен для удобного пользования обувью.
Самое главное назначение петелек заключается в облегчении процесса снятия обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Для чего на кроссовках петелька
Благодаря петельке, которую можно легко схватить, обувь удастся снять без особых усилий. Таким образом можно и легко одеть кроссовки без использования лопатки. Стоит только потянуть петлю вверх.
Часто петельку на кроссовках пришивают для беговой обуви, чтобы спортсмены могли быстро обуваться и разуваться. Предназначены они также для того, чтобы снимать обувь и сразу переносить в ванную не оставляя в коридоре, если она грязная после дождливой погоды.
Петельки являются важными на кроссовках / Фото Pexels
Петелька также может быть на зимней обуви, чтобы она легче снималась. Она пришита на определенных уггах и ботинках челси.
Беговые кроссовки можно легко стирать в машинке, если они сделаны из качественных материалов. Чтобы не развязывать шнуровки, петельки используют, чтобы пропустить через них шнурки и завязать пару вместе.
Также этот лайфхак подойдет в случае, если надо прикрепить кроссовки к рюкзаку. Достаточно будет только протянуть через петельки шнурок или карабин и зафиксировать их к сумке.
Обувь можно испортить, если сушить ее под змеевиком в ванной или над радиатором. Лучше закрепить их на шнурке благодаря петельке и высушить на бельевой веревке на свежем воздухе.
Некоторые петли даже снабжены специальными светоотражателями, поэтому особенно полезны на дороге в темное время суток, поскольку помогают водителям лучше видеть пешехода и обеспечить дополнительную безопасность.