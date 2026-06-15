Об этом говорится на странице бренда Ruslan Baginskiy в Instagram.

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Так, на выступлении артистка появилась в леопардовом берете от Багинского. Головной убор органично дополнил боди с таким же принтом, чулки и туфли на каблуке в похожем стиле.

Образ артистки собрал стилист Бретт Алан Нельсон.

Кстати, ранее на фестивале Global Citizen Festival 2024 Doja Cat появилась в платье от украинского дизайнера FROLOV. Во время выступления она также упомянула о войне в Украине.

Кто еще из мировых звезд в последнее время выбирает украинские бренды?

На днях Дженнифер Лопес появилась на сцене во время концерта Дэвида Гетты в образе от украинского бренда TTSWTRS.

Ранее звезда сериала "Очень странные дела" Ноа Шнапп вышел на публику в ярком костюме от бренда Andreas Moskin.

А Энн Хэтэуэй выбрала платье от украинского бренда Lever Couture для премьеры психологической драмы "Мать Мария" в Нью-Йорке.