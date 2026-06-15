Про це йдеться на інстаграм-сторінці бренду Ruslan Baginskiy.

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Так, на виступі артистка з'явилася в леопардовому береті від Багінського. Головний убір органічно доповнив боді з таким принтом, панчохи та підбори в схожому стилі.

Образ артистки зібрав стиліст Бретт Алан Нельсон.

До речі, раніше на фестивалі Global Citizen Festival 2024 Doja Cat з'явилася у сукні від українського дизайнера FROLOV. Під час виступу вона також згадала про війну в Україні.

Хто ще зі світових зірок останнім часом обирає українські бренди?

Днями Дженніфер Лопес з'явилася на сцені під час концерту Девіда Гетти в образі від українського бренду TTSWTRS.

Раніше зірка серіалу "Дивні дива" Ноа Шнапп вийшов на публіку в яскравому костюмі від бренду Andreas Moskin.

А Енн Гетевей обрала сукню від українського бренду Lever Couture для прем’єри психологічної драми "Мати Марія" в Нью-Йорку.