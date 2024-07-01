Даже через 20 лет – невероятная: Дрю Бэрримор повторила макияж с премьеры "Ангелов Чарли"

Дрю Бэрримор решила повторить культовый макияж с красной дорожки. Так, звезда воссоздала образ, в котором появлялась на премьере фильма "Ангелы Чарли" в 2003 году.

Пользователи сети, да и сама Дрю Бэрримор, в шутку замечают, что якобы удалось запустить машину времени. После того, как она создала макияж, звезда поделилась, что снова чувствует себя той девушкой с 2003 года.

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Дрю Бэрримор повторила культовый макияж

В 2003 году Дрю Бэрримор появилась на красной дорожке премьеры фильма "Ангелы Чарли" в образе, который потом стал культовым для нее. Так, девушка-рокерша была с черным макияжем глаз и легким блеском на губах.

Так, стилисты Крис Эелтон и Шарлотта Тилбери воссоздали для голливудской звезды ее культовый макияж. Когда актриса увидела себя в зеркале, то не могла подобрать слов.

Ты просто запустил в меня машину времени! Я снова чувствую себя той девушкой,

– призналась Дрю Бэрримор.

Дрю Бэрримор создали культовый макияж: смотрите видео

К слову, повторить культовый макияж Дрю Бэрримор очень легко. Так, сначала стоит подготовить кожу к макияжу. После этого необходимо нанести тональный крем.

Более сложным этапом является макияж глаз. Визажисты рекомендуют нанести увлажняющий крем или сыворотку, чтобы глаза были свежими и молодыми. После этого следует нанести сияющую основу, а после – тени. Их следует слегка размазывать, чтобы создать эффект гранж-макияжа. На завершающем этапе стоит также добавить подводку и любимую тушь.

Что касается макияжа губ, то достаточно нанести ягодный блеск, и культовый образ, как у Дрю Бэрримор будет готов.