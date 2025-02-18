Лучшие духи выпущены в начале 2025 года: их ароматы впечатляют

Парфюмерная индустрия довольно популярна, поскольку хорошо и приятно пахнуть хотят все так же как и стильно одеваться. Духи занимают второе место сразу после косметики для макияжа. Этому поспособствовала огромная популярность ароматов среди представителей поколения Z и тиктокеров.

В начале 2025 года на полках магазинов появились несколько обновленных ароматов, которые уже начинают восхищать женщин, которые обожают насыщенные запахи, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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За последние полтора месяца появилось несколько увлекательных духов на любой случай и вкус. Большинство этих духов соответствуют современным тенденциям.

Guerlain – Pêche Mirage

Этот роскошный парфюм состоит из фруктового аромата, который оттеняет особый запах персика с теплыми аккордами кожи, сандала и амбры.



Духи 2025 года, которые набирают популярность / Фото In Journal

Mugler – Angel Stellar Lumineuse

Парфюм окутан сочными нотами в невероятно характерном флаконе. Запах открывается сливочными нотами фисташек, освежающим бергамотом и базой пачули.



Духи 2025 года, которые набирают популярность / Фото In Journal

Chloé – Nomade Lumière d'Égypte

Аромат вдохновлен египетскими запахами и летним Нилом. Парфюм открывает легкие цветочные ноты голубого лотоса, которые смешиваются с насыщенными пряными аккордами розового перца и жасмина. База содержит эфирное масло элеми и аккорды кифии – древнеегипетской смеси корицы, сандалового дерева и мирры.



Духи 2025 года, которые набирают популярность / Фото In Journal

Paul Gaultier – La Belle Flower Edition

Эти духи подойдут для тех, кто любит весенние ароматы фруктов и цветов. Такая новинка открывается нотами абрикоса, в сердце парфюма – жасмин и магнолия, а в базе – ваниль.



Духи 2025 года, которые набирают популярность / Фото In Journal

Billie Eilish – Your Turn

Известная певица Билли Айлиш представила духи унисекс для мужчин и женщин, которые относятся к группе восточных древесных ароматов. Основными нотами аромата в этом парфюме являются бергамот, кардамон, имбирь, персик, жасмин, кокос, сандаловое дерево, мускус.



Духи 2025 года, которые набирают популярности / Фото In Journal

Tom Ford – Fucking Fabulous

Модный дом Тома Форда обновил культовые духи. В новой версии сочетаются ноты кожи с аккордами бобов тонка, амбры и пихтового бальзама для достижения максимальной интенсивности запаха. В ноты также входят ваниль и амбра, которые придают этому аромату дозу нежности.



Духи 2025 года, которые набирают популярности / Фото In Journal