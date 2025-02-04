Какие духи подарить девушке на День Валентина: 5 лучших ароматов

Приближается День влюбленных, поэтому ребята находятся в поиске подарка для своей девушки. Чаще всего на День Валентина дарят духи, поскольку такому презенту обрадуется каждая девушка. Лучшие ароматы – это те, которые способны вызвать самые разнообразные эмоции, поэтому советуем обратить внимание на несколько впечатляющих запахов.

При выборе духов стоит обращать внимание на любимые ноты девушки, пишет 24 Канал. Если вы знаете, что любимой нравятся легкие и свежие ароматы, тогда ищите цитрусовые ноты – мандарин или бергамот. Для выбора сладких ароматов пробуйте ноты ванили и миндаля, а в зимнюю пору можно обращать внимание на ноты специй, древесины и кожи.

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Предлагаем несколько замечательных ароматов, которые понравятся многим девушками, поскольку каждый парфюм наделен невероятным запахом.

Voce Viva Intensa, Valentino

Такой аромат является достаточно женственным и одновременно смелым. Парфюм состоит из смеси кристаллического мха, бурбонской ванили и душистого жасмина.



Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme

В этом аромате соединилась смесь кристаллов соли, ванили и белых цветов. Парфюм способен улучшить настроение сразу после нанесения.



Ароматы, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

My Way Intense, Giorgio Armani

Парфюм ярко пахнет цветами горного апельсина, сандалом и туберозой. Что интересно, для этого аромата мадагаскарскую ваниль выращивают ответственным и специальным способом.



Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

Eau De Parfum, Jimmy Choo

Верхние ноты состоят из грушевого нектара и сладкого итальянского апельсина, а дальше раскрывается запах тигровой орхидеи, ириса и пачули.



Ароматы, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

Sì Intense Eau De Parfum, Giorgio Armani

Вот этот аромат соответствует шипровой восточной группе, хоть наполнен запахом черной смородины, розами и пачулями. Парфюм подойдет для уверенной в себе девушки.



Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

Определенный запах способен улучшить настроение, способность чувствовать себя лучше и создать хорошее впечатление о девушке. Парфюм отвечает за индивидуальность, поэтому очень важно подобрать тот аромат, который будет соответствовать характеру.