5 невероятных духов для мужчины: ароматы для тех, кто знает себе цену

Мужчины обожают хорошо пахнуть, но иногда перед ними стоит непростой путь выбора аромата. Есть определенные запахи, которые нравятся одинаково сильно как мужчинам, так и женщинам. Если вы в поисках подарка для мужчины, тогда советуем обратить внимание на несколько роскошных духов.

Для мужчин есть определенный перечень утонченных ароматов из разных ольфакторных групп – от цитрусовых до пряных, пишет 24 Канал со ссылкой Cosmopolitan. Один из этих духов точно понравится мужчине и станет одним из любимых ароматов в его коллекции.

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Dior Homme

Новую версию легендарного аромата создал Франсис Куркджан. Цветочная нота ириса сплетается с теплой амброй и ветивером. Мужчинам понравится минималистичный флакон с цветовым градиентом на стекле.



Эффектные ароматы для мужчин / Фото Pinterest

Tom Ford Ombré Leather

Фланкер знаменитого аромата имеет лучший запах, чем первичная версия. Кожаный аккорд напоминает аромат одежды из кожи или салон нового автомобиля, оттененный жасмином самбака и фиалкой на базе из кедровой древесины и душистого табака.



Чувственные ароматы для мужчин / Фото Pinterest

Montblanc Legend

Фужерный аромат открывается прохладным стартом, с ярким фруктовым раскрытием и базой из бобов тонка и сухого дубового мха. Далее раскрывается запах душистой лаванды и лимонной вербены, которые переплетаются нотами ананаса и красного яблока с цветочным благоуханием герани и розы.



Эффектные ароматы для мужчин / Фото Pinterest

Acqua di Parma Colonia

Новые духи являются переосмыслением первого аромата созданного в 1916 году. В новой версии уже выше концентрация ароматических веществ и добавлен иланг-иланг. Аромат раскрывается цитрусовыми брызгами грейпфрута, бергамота и апельсина. Завершают звучание парфюма ноты пачулей и ветивера.



Чувственные ароматы для мужчин / Фото Pinterest

Franck Boclet, Tobacco

Парфюмированная вода наполнена нотами крепкого табака и пикантного имбиря. Сердце аромата окутано благоуханием гвоздики, кедровой древесины и бобов тонка, а базовая ноа пахнет сухим ветивером, бензоином и сладкой ванилью.



Эффектные ароматы для мужчин / Фото Pinterest