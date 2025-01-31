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31 января 2025, 11:03
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5 невероятных духов для мужчины: ароматы для тех, кто знает себе цену

Юлия Турелык

Мужчины обожают хорошо пахнуть, но иногда перед ними стоит непростой путь выбора аромата. Есть определенные запахи, которые нравятся одинаково сильно как мужчинам, так и женщинам. Если вы в поисках подарка для мужчины, тогда советуем обратить внимание на несколько роскошных духов.

Для мужчин есть определенный перечень утонченных ароматов из разных ольфакторных групп – от цитрусовых до пряных, пишет 24 Канал со ссылкой Cosmopolitan. Один из этих духов точно понравится мужчине и станет одним из любимых ароматов в его коллекции.

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Dior Homme

Новую версию легендарного аромата создал Франсис Куркджан. Цветочная нота ириса сплетается с теплой амброй и ветивером. Мужчинам понравится минималистичный флакон с цветовым градиентом на стекле.


Эффектные ароматы для мужчин / Фото Pinterest

Tom Ford Ombré Leather

Фланкер знаменитого аромата имеет лучший запах, чем первичная версия. Кожаный аккорд напоминает аромат одежды из кожи или салон нового автомобиля, оттененный жасмином самбака и фиалкой на базе из кедровой древесины и душистого табака.


Чувственные ароматы для мужчин / Фото Pinterest

Montblanc Legend

Фужерный аромат открывается прохладным стартом, с ярким фруктовым раскрытием и базой из бобов тонка и сухого дубового мха. Далее раскрывается запах душистой лаванды и лимонной вербены, которые переплетаются нотами ананаса и красного яблока с цветочным благоуханием герани и розы.


Эффектные ароматы для мужчин / Фото Pinterest

Acqua di Parma Colonia

Новые духи являются переосмыслением первого аромата созданного в 1916 году. В новой версии уже выше концентрация ароматических веществ и добавлен иланг-иланг. Аромат раскрывается цитрусовыми брызгами грейпфрута, бергамота и апельсина. Завершают звучание парфюма ноты пачулей и ветивера.


Чувственные ароматы для мужчин / Фото Pinterest

Franck Boclet, Tobacco

Парфюмированная вода наполнена нотами крепкого табака и пикантного имбиря. Сердце аромата окутано благоуханием гвоздики, кедровой древесины и бобов тонка, а базовая ноа пахнет сухим ветивером, бензоином и сладкой ванилью.


Эффектные ароматы для мужчин / Фото Pinterest