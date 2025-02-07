Духи обладают способностью улучшать настроение, вызвать приятные воспоминания и эмоции, пишет 24 Канал. Всех нас привлекают различные ароматы духов, впрочем необходимы они нам одинаково так же как и уход за волосами, кожей лица, или телом.

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Женщинам, которые любят сладкие ароматы, стоит искать ноты ванили, бобов тонка и миндаля. Если же привлекают свежие ароматы, тогда нужно обращать внимание на цитрусовые ноты. Тем, кто предпочитает теплые и глубокие ароматы рекомендуем сосредоточиться на древесных нотах – кедре, сандалии и тому подобное. Но какие бы нам духи не нравились, все же есть несколько флаконов, которые считаются лучшими за все времена.

Chanel №5

Цветочный парфюм ежегодно возглавляет мировые списки бестселлеров. Ему более 100 лет, впрочем ни один аромат не может сравниться с его роскошью. Ключевые ноты наполнены иланг-иланом, ирисом, жасмином, розой, сандалом, дубовым мхом и ветивером.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Diptyque Orphéon

Этот легкий аромат является самым универсальным из всех. Благодаря ему женщины получают множество комплиментов от мужчин. Аромат пахнет джином, тоником, пудрой, сигаретным дымом, можжевельником, кедром и жасмином. Благодаря чистому запаху парфюм подходит для ежедневного пользования.



Роскошные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Acqua di Parma Colonia

Этот классический парфюм часто называют одним из любимых Одри Хепберн. Это один из самых изысканных ароматов, который пахнет прохладой и цитрусами. Запах состоит из аромата лимона, сладкого апельсина, калабрийского бергамота, лаванды, розы, вербены, розмарина, сандалового дерева и ветивера.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Dior Miss Dior Parfum

Парфюмированная вода стала одной из самых продаваемых за несколько лет, поскольку является настоящей классикой. Аромат создал один из лучших и самых известных парфюмеров мира Фрэнсис Куркджян, который пахнет сливочными лепестками жасмина, мандаринами и амброй.



Эффектные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Tom Ford Rose Prick

Аромат наполнен тремя различными видами роз с пряными верхними и сладкими базовыми нотами, которые делают его насыщенным, гламурным и пьянящим. Парфюм состоит из аромата сычуаньского перца, куркумы, майской розы, турецкой розы и болгарской розы и бобов тонка.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Духи уже давно стали чем-то большим, чем просто приятный аромат. Они являются частью нашей индивидуальности, способом самовыражения и создания атмосферы вокруг нас, поэтому они настолько важны для каждой женщины.