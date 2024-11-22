6 парфюмов, которые лучше всего продаются в магазинах: почему они такие особенные
Среди огромного ассортимента брендов парфюмов, некоторые из них стали культовыми, поскольку их полюбили миллионы людей во всем мире. Даже несмотря на то, что на прилавках могут стоять новинки и более современные ароматы, женщины все равно покупают парфюмы, которые знакомы многим.
Есть несколько женских ароматов, которые уже стали бестселлерами и никогда не стареют, пишет 24 Канал. До сих пор они покоряют сердца женщин и очень нравятся мужчинам. Их даже можно назвать современной классикой, поскольку они стали незаменимыми для многих.
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Tiziana Terenzi, Kirke
Начальные ноты этого парфюма окутаны ягодными аккордами малины и травяным ароматом листьев черной смородины. Дополняют его экзотические оттенки маракуйи и персика. Далее парфюм раскрывается нотами ландыша, оттенками ванили перетекая в финальный запах из мускуса, пачули и сандала.
Духи, которые больше всего покупают / Фото Pinterest
La Vie Est Belle, Lancôme
Этот парфюм советуют покупать всем девушкам и женщинам, поскольку он окутан невероятным ароматом. Ноты наполнены ирисом, пачули и пралине, которые влюбят в себя с первого вдоха.
Любимые духи женщин / Фото Pinterest
Euphoria, Calvin Klein
Этот обольстительный аромат сочетает в себе множество экзотических цветов, поэтому прекрасно подойдет женщинам, которые любят сладкие запахи, которые напоминают беззаботный летний период.
Духи, которые больше всего покупают / Фото Pinterest
Black Opium, Yves Saint Laurent
Люксовый аромат оставляет за собой очень заметный шлейф, поэтому в эти духи невозможно не влюбиться. Основу составляет крепкий кофе с миндалем, далее в дополнительных нотах чувствуется жасмин, кедр и запах древесины, который иногда может казаться даже тяжелым, однако множество девушек обожают эти духи.
Любимые духи женщин / Фото Pinterest
Good Girl, Carolina Herrera
Дизайн этих духов является узнаваемым благодаря флакону в виде туфельки. Аромат сочетает в себе сладкие и пряные ноты и идеально подходит для вечернего выхода.
Духи, которые больше всего покупают / Фото Pinterest
Versace, Bright Crystal
Эти духи появились еще в далеком 2006 году и стали любимыми для многих женщин. Аромат полон пионом, лотосом, магнолией в сочетании с мускусом. Далее раскрывается фруктово-цветочная композиция, которая очаровывает всех невероятным запахом.