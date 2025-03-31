Бюджетные духи, которые имеют роскошный запах: самые популярные варианты

Есть несколько ароматов, которые имеют великолепный запах и при этом стоят не совсем дорого. В мире парфюмерии есть несколько ароматов, которые способны подчеркнуть индивидуальность каждой женщины.

Чтобы найти свой идеальный парфюм, не всегда надо тратить большие суммы, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Есть некоторые бюджетные находки, которые позволят наслаждаться изысканным ароматом без ущерба для кошелька. Определенные доступные духи подарят вам уверенность в себе и подчеркнут женственность.

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Cacharel Amor Amor Amor

В этом парфюме сочетаются сладкие фруктовые и чувственные цветочные ноты. Верхние ноты наполнены мандарином, черной смородиной и грейпфрутом, который дарит ощущение свежести и сочности. В сердце композиции присутствует жасмин, роза, абрикос и лилия. Ноты ванили, мускуса и амбры придадут теплого и шлейфового оттенка.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Fragrantica

Maison Alhambra Delilah

Аромат пахнет ревенем, личи и бергамотом, что создает вместе свежий и бодрый аккорд. В сердце аромата присутствуют запахи турецкой розы, пиона и лилии, а завершает парфюм запах белого мускуса и ванили.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Fragrantica

Revolution Timeless

Этот парфюм является доступным и приятным, поэтому прекрасно подойдет для дня и вечера. Фруктовый аромат имеет древесные оттенки, пряные ноты и оттенок розы.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Fragrantica

Ajmal Cerise

Аромат имеет яркую и жизнерадостную композицию. Верхушка парфюма наполнена сладкой дыней и кисло-сладкой малиной, а дальше в аромате чувствуется вишня с клубникой. В шлейфовом звучании чувствуется пряная ваниль и аккорды мускуса.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Fragrantica

Lattafa Yara

Верхние ноты парфюма имеют цитрусовые аккорды и фруктовую свежесть, что плавно переходит в сладкие цветочные ноты розы и жасмина. Стойкости парфюму добавляют базовые аккорды ванили и мускуса.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Fragrantica

Обратите внимание, что будущие тренды парфюмерии включают возвращение запахов банана, гуавы, уда, фисташки, с акцентом на гурманику и азиатские бренды. Больше обо всем рассказали в нашем материале.