5 элитных духов, пахнущих ванилью: их обожает Рианна и Зендея

Некоторые ценители сладких духов останавливаются не только на запахах фруктов или ягод, но и выбирают ароматы с ванилью. Фирменные сладкие ноты ванили являются одними из самых популярных духов всех времен. Часто ваниль является основной нотой, выступая в центре внимания, поэтому мы выбрали несколько духов, которые идеально передают ее запах.

Beauty-редакторы отмечают, что есть несколько лучших ванильных ароматов, которыми восхищаются женщины, и которые всегда получают множество комплиментов от незнакомцев и близких, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Byredo 1996 Eau de Parfum

Этот парфюм точно должен быть в вашем списке. В нем сочетается смесь черного перца, кожи, пачули и ванили. Аромат очень нежный и достаточно сладкий и звучит на коже дорого. Также в парфюме есть ягоды можжевельника, ирис, фиалка и черная амбра, которые удачно завершают всю эту композицию.



Духи с запахом ванили / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica Coffee Break

В этом парфюме замечательное сочетание кофе, перца, ванили, апельсина и кедра. По словам бренда, аромат должен вызывать теплое и уютное ощущение кофейни. Он имеет сливочный запах и определенную сладость, напоминающую выпечку. В основные ноты входит перечная эссенция, лепестки цветков апельсина, пачули, бобы тонка, ваниль, кедр и ветивер.



Духи с запахом ванили / Фото Pinterest

Kilian Love Don't Be Shy

Аромат сочетает в себе запах ванили и зефира. Этот парфюм обожала Ринна. Насыщенного послевкусия парфюму придают землистые и фруктовые ноты апельсина, жимолости и розы.



Духи с запахом ванили / Фото Pinterest

Lancôme Idôle

Зендая является лицом этого аромата, состоящий из ванили, жасмина, цитрусовых и мускуса. Эти духи не являются новинкой, но среди всей парфюмерной линейки бренда, они являются самыми известными.



Духи с запахом ванили / Фото Pinterest

Jo Malone Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense

Духи от известного британского бренда всегда вызывают комплименты. Для некоторых он может пахнуть мускусным ароматом, но в основных нотах – кардамон, ветивер, ваниль и грейпфрут.



Духи с запахом ванили / Фото Pinterest

Кстати, недавно мы рассказывали об одном дорогом аромате, который любят все француженки и не только. Какой парфюм любит Дуа Липа – читайте в нашем материале.