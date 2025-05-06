Духи, которые вызывают привыкание: эти ароматы покупают все

Магазины постоянно пополняют свой ассортимент интересными и новыми духами, впрочем, женщины уже определили для себя немало ароматов, которые являются так называемой классикой, которая никогда не выходит из моды и всегда востребована.

Есть несколько духов, которые женщины покупают чаще всего, пишет 24 Канал. Они их выбирают для себя или кому-то на подарок. Эти ароматы являются знакомыми, имеют хороший запах и очень хорошо зарекомендовали себя в мире парфюмерии. Избранные духи настолько особенными, что завоевали сердца женщин настолько, что они возвращаются к ним снова и снова.

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La Vie Est Belle от Lancôme

Этот парфюм уже много лет обожают многие женщины. Аромат наполнен запахом груши и черной смородины, а дальше раскрывается запахом ириса, жасмина и апельсина. В основной ноте чувствуется ваниль и пралине.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Bright Crystal от Versace

Аромат идеально подойдет тем женщинам, которые любят цветочные и фруктовые запахи. Парфюм является не новым, но его до сих пор обожают множество женщин. Верхние ноты состоят из льда и граната, далее раскрывается запах пионов, лотоса и магнолий, а базовые ноты состоят из амбры и мускуса.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Black Opium от Yves Saint Laurent

Женщины в восторге от этого парфюма уже много лет. Сначала они кажутся слишком сладкими, поскольку состоит запах из цветочных и кофейных нот, но потом раскрываются на теле и имеют невероятный запах.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Miss Dior Blooming Bouquet от Dior

Цветочный аромат завоевал расположение многих женщин. В верхней ноте сицилийский апельсин, средняя нота уже окутана розовыми пионами и дамасской розой, а дальше раскрывается запах персика, абрикоса и белого мускуса.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Good Girl Legere от Carolina Herrera

Аромат построен вокруг дуэта пьянящей ноты бобов и жасмина. Он подойдет тем женщинам, которые любят громко о себе заявлять, поскольку аромат является незабываемым.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Кстати, недавно мы рассказывали об одном дорогом аромате, который любят все француженки и не только. Какой парфюм любит Дуа Липа – читайте в нашем материале.