Какие духи выбирает богатая женщина: 5 ароматов роскоши и статусности

Парфюм способен улучшить настроение и продемонстрировать характер женщины и даже ее статусность. Ароматом можно произвести хорошее впечатление, поэтому предлагаем просмотреть список духов, которые выбирают для себя богатые женщины.

В основном они делают ставку на запахи, которые наполнены глубоким шлейфом и поражают хорошей стойкостью, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Представленные в нашей подборке ароматы выбирают те женщины, которые заботятся о собственной репутации.

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Coco Noir Chanel

Этот аромат имеет довольно дорогой запах. Он воплощает настоящую роскошь, наполнен женской элегантностью и роскошью. Ноты наполнены фирменными шанелевскими пачулями, розами и геранью.



Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Soleil de Jeddah Stéphane Humbert Lucas 777

Запах звучит очень дорого. Он является многогранным, объемным и сложным, который напоминает нишевый аромат. Запах состоит из аптечных трав, терпкой горечи, бархатной замши и табачного османтуса.

Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Nomade Absolu de Parfum Chloé

Аромат пахнет кашемиром и замшевой курткой. Хорошо чувствуется дубовый мох и легкой горечью. Парфюм могут выбирать те, кто любят интеллигентность и строгость.



Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

La Panthère Parfum Cartier

Парфюм звучит дорого и солидно и имеет определенную нотку изысканности. Некоторые могут чувствовать абрикосовое варенье, а некоторые – четко выраженный мох. Основу запаха составляют мшистые пачули и свежие абрикосы.



Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Tom Ford Noir de Noir

Аромат является глубоким и густым. Состоит из помадной розы, землистых пачулей, горького шоколада и нотки пряностей. Парфюм пахнет настоящей роскошью.



Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Обратите внимание, что для того, чтобы духи долго держались, их надо наносить на запястья, шею или грудь. Куда еще стоит пшикать духи – читайте в нашем материале.