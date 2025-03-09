5 лучших духов, которые пахнут чистотой

Пришла весна. Это чудесное время для того, чтобы добавить что-то новенькое в свой парфюмерный гардероб.

Ароматы свежести ассоциируются именно с весной. При этом, создавать этот эффект новизны, чистоты и легкости могут совершенно разные композиции, пишет 24 Канал.

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Какие духи пахнут свежестью

Dolce & Gabbana Light Blue



Духи, которые пахнут цитрусом / Фото Pinterest

Классика среди ароматов Dolce & Gabbana. Это парфюм, вызывающий ассоциации с морским бризом и цитрусовой свежестью. Он пахнет чистотой и имеет легкие фруктовые нотки.

Напомним! Ранее мы рассказывали как подобрать для себя аромат и какие нюансы нужно учитывать.

Chanel №5 L'Eau



Какие духи пахнут элегантно / Фото Pinterest

Chanel №5 L'Eau – более легкая версия классического Chanel №5, сочетающая ноты цитрусов, жасмина и альдегидов, создавая чистый и элегантный аромат.

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt



Какие духи пахнут как свежий воздух / Фото Pinterest

Освежающий аромат, который сочетает ноты морской соли, шалфея и древесины. Этот парфюм буквально пахнет как чистый воздух.

Bvlgari Omnia Crystalline



Подборка ароматов с запахом чистоты / Фото Pinterest

Легкий аромат с нотами лилии, бамбука и мускуса. Этот парфюм создает ощущение чистоты и нежности.

Philosophy Pure Grace



Духи, которые пахнут как порошок для стирки / Фото Pinterest

Аромат, который пахнет чистотой. Многим он напоминает стиральный порошок, моющее средство или чистое белое хлопковое полотно.

Обратите внимание! В составе Philosophy Pure Grace есть нежные цветочные ноты.