5 найкращих парфумів, які пахнуть чистотою

Прийшла весна. Це чудесний час для того, аби додати щось новеньке у свій парфумерний гардероб.

Аромати свіжості асоціюються саме з весною. При цьому, створювати цей ефект новизни, чистоти та легкості можуть абсолютно різні композиції, пише 24 Канал.

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Які парфуми пахнуть свіжістю

Dolce & Gabbana Light Blue



Парфуми, які пахнуть цитрусом / Фото Pinterest

Класика серед ароматів Dolce & Gabbana. Це парфум, що викликає асоціації з морським бризом та цитрусовою свіжістю. Він пахне чистотою і має легкі фруктові нотки.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали як підібрати для себе аромат і які нюанси потрібно враховувати.

Chanel №5 L'Eau



Які парфуми пахнуть елегантно / Фото Pinterest

Chanel №5 L'Eau – легша версія класичного Chanel №5, що поєднує ноти цитрусів, жасмину та альдегідів, створюючи чистий і елегантний аромат.

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt



Які парфуми пахнуть як свіже повітря / Фото Pinterest

Освіжаючий аромат, який поєднує ноти морської солі, шавлії та деревини. Цей парфум буквально пахне як чисте повітря.

Bvlgari Omnia Crystalline



Підбірка ароматів з запахом чистоти / Фото Pinterest

Легкий аромат з нотами лілії, бамбука і мускусу. Цей парфум створює відчуття чистоти і ніжності.

Philosophy Pure Grace



Парфуми, які пахнуть як порошок для прання / Фото Pinterest

Аромат, який пахне чистотою. Багато кому він нагадує пральний порошок, миючий засіб або чисте біле бавовняне полотно.

Зверніть увагу! В складі Philosophy Pure Grace є ніжні квіткові ноти.