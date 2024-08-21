Chanel уже не в тренде: выпустили духи с ароматом майонеза, которые побили рекорды продаж

Американский бренд Hellmann's, который производит соусы, заправки для салатов и различные специи, выпустил уникальный продукт - духи с нотами майонеза. Более того, они побили все рекорды, ведь необычный аромат весь выкупили в первый день продаж.

"Аромат величия" вызвал такой ажиотаж, что был раскуплен в первый день старта продаж. Интересно, что 30 миллилитров необычных духов стоили всего 8 долларов.

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Духи с нотами майонеза побили рекорды продаж

Американский бренд Hellmann's создал парфюм с нотками майонеза под названием "Will Levis No. 8". Казалось, что это шутка, но производитель очень серьезно подошел к созданию аромата.

Так, парфюм с ароматом майонеза Hellmann's создавал в сотрудничестве с квотербеком американской футбольной команды "Titans" Уиллом Левисом. Этого спортсмена выбрали не просто так. Оказывается, в 2023 году Левис рассказал, что добавляет майонез в кофе. Он сказал, что любит такое необычное сочетание. Позже он признался, что это была шутка, но мемы на эту тему стали вирусными, а Hellmann's даже подписал контракт с футболистом и подарил ему "пожизненный запас" специй и соусов.

Рекламная кампания духов с майонезом: смотрите видео

Сейчас производитель пошел дальше и решил увековечить шутки о майонезе в небольшом флаконе духов. Известно, что Левис стал не только лицом рекламной кампании, но и принимал активное участие в создании аромата.

Основным аккордом необычных духов, конечно, является майонез, благодаря которому парфюм имеет сливочную и немного острую ноту. Духи также имеют ноты лимона, ванили, петрушки и конечно – кофе (так, бренд также увековечил этот мем в духах).



Духи "Will Levis No. 8" с ароматом майонеза / Фото с официального сайта willlevisnumber8.com

На официальном сайте духи "Will Levis No. 8" называют ароматом величия, а также благодарят всех, кто приобрел его. К слову, они стоили всего 8 долларов. Духи также побили все рекорды, ведь их запустили в продажу 13 августа, и уже в первый день все флаконы были проданы.