Магия аромата: 5 лучших парфюмов на осеннюю пору
- Специалисты определили несколько парфюмов, которые идеально подходят для осенней поры, включая Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne, Amouage Search, Parfums de Marly Oriana, Gucci Flora Gorgeous Orchid, и Montale Paris Chocolate Greedy.
- Издание Vogue рекомендует Libre Le Parfum от YSL, J'Adore Parfum d'Eau от Dior, REPLICA Autumn Vibes от Maison Margiela, L'Interdit Nocturnal Jasmine от Givenchy, и Opsis Eau de Parfum от DIPTYQUE как ароматы, прекрасно отражающие осеннее настроение.
Осенью хочется дополнять образы духами, которые имеют особый запах. Ароматы должны отличаться от летних из-за нот древесины, ванили, амбры, мускуса или специй.
Специалисты уже давно определили несколько духов, которые стали идеальным довершением к осенним теплым образам, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. В списке собраны лучшие ароматы для осенней поры, которые помогут подчеркнуть сезонное настроение.
Читайте также 5 самых нежных женских духов: эти ароматы нравятся мужчинам
Какие духи приобрести на осень?
Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne
Несмотря на то, что большинство ароматов осени имеют дымные и пряные ноты, именно этот парфюм является исключением. Он пахнет ежевикой и такой чистотой, которая чувствуется в переходе между солнечным летом и уютной осенью.
Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest
Amouage Search
Древесно-пряная композиция с цитрусовыми аккордами напоминает запах старинной кожаной куртки Парфюм подходит для тех, кто хочет пахнуть уверенно и стильно.
Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest
Parfums de Marly Oriana
Аромат имеет невероятный запах красный ягод, маршмеллоу, сахарной пудры и взбитых сливок. Такой парфюм подойдет для тех, кто в осеннюю пору хочет пахнуть десертом и оставить запах о себе.
Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest
Gucci Flora Gorgeous Orchid
Тыквенные специи в этом сезоне можно забыть, поскольку главную роль взяла на себя ваниль. Аромат сочетает в себе цветы ванильной орхидеи со сливочными аккордами и морским бризом. Этот запах переносит из лета в осень без резкого контраста.
Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest
Montale Paris Chocolate Greedy
Этот аромат – настоящее шоколадное искушение. Он пахнет домашним печеньем с шоколадной крошкой. В композиции присутствует какао, ваниль, бобы тонка, кофейные аккорды и горький апельсин.
Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest
Издание Vogue отметило, что осень пахнет влажными листьями, проливным дождем, охапками хризантем, георгин и бархатцев, а еще влажной корой дубов, мхом, дымом и красным вином. В своей подборке глянец назвал несколько ароматов, которые прекрасно подходят для осенней поры. В список входят:
- Libre Le Parfum, YSL;
- J'Adore Parfum d'Eau, Dior;
- REPLICA Autumn Vibes, Maison Margiela;
- L'Interdit Nocturnal Jasmine, Givenchy;
- Opsis Eau de Parfum, DIPTYQUE.
Какие мужские духи нравятся женщинам?
Среди мужских парфюмов, которые очаровывают с первых нот, есть TOM FORD, BOIS PACIFIQUE с соленой амброй и перченым ладаном.
CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL сочетает инжир и сандал для брутального и соблазнительного аромата.
Частые вопросы
Какие ароматы рекомендуются для осенней поры?
Рекомендуются ароматы, которые подчеркивают сезонное настроение, такие как Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne, Amouage Search, Parfums de Marly Oriana, Gucci Flora Gorgeous Orchid и Montale Paris Chocolate Greedy.
Чем отличается Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne от других осенних ароматов?
Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne отличается тем, что пахнет ежевикой и чистотой, которая ощущается в переходе между солнечным летом и уютной осенью - в отличие от дымных и пряных нот, характерных для других осенних ароматов.
Какие мужские духи особенно нравятся женщинам?
Среди мужских парфюмов, которые очаровывают женщин с первых нот, есть TOM FORD BOIS PACIFIQUE с соленой амброй и перченым ладаном, а также CHRISTIAN LOUBOUTIN FÉTICHE LE SANTAL, сочетающий инжир и сандал.