Магия аромата: 5 лучших парфюмов на осеннюю пору

Осенью хочется дополнять образы духами, которые имеют особый запах. Ароматы должны отличаться от летних из-за нот древесины, ванили, амбры, мускуса или специй.

Специалисты уже давно определили несколько духов, которые стали идеальным довершением к осенним теплым образам, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. В списке собраны лучшие ароматы для осенней поры, которые помогут подчеркнуть сезонное настроение.

Какие духи приобрести на осень?

Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Несмотря на то, что большинство ароматов осени имеют дымные и пряные ноты, именно этот парфюм является исключением. Он пахнет ежевикой и такой чистотой, которая чувствуется в переходе между солнечным летом и уютной осенью.



Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest

Amouage Search

Древесно-пряная композиция с цитрусовыми аккордами напоминает запах старинной кожаной куртки Парфюм подходит для тех, кто хочет пахнуть уверенно и стильно.



Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest

Parfums de Marly Oriana

Аромат имеет невероятный запах красный ягод, маршмеллоу, сахарной пудры и взбитых сливок. Такой парфюм подойдет для тех, кто в осеннюю пору хочет пахнуть десертом и оставить запах о себе.



Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest

Gucci Flora Gorgeous Orchid

Тыквенные специи в этом сезоне можно забыть, поскольку главную роль взяла на себя ваниль. Аромат сочетает в себе цветы ванильной орхидеи со сливочными аккордами и морским бризом. Этот запах переносит из лета в осень без резкого контраста.



Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest

Montale Paris Chocolate Greedy

Этот аромат – настоящее шоколадное искушение. Он пахнет домашним печеньем с шоколадной крошкой. В композиции присутствует какао, ваниль, бобы тонка, кофейные аккорды и горький апельсин.



Духи, которые подходят на осень / Фото Pinterest

Издание Vogue отметило, что осень пахнет влажными листьями, проливным дождем, охапками хризантем, георгин и бархатцев, а еще влажной корой дубов, мхом, дымом и красным вином. В своей подборке глянец назвал несколько ароматов, которые прекрасно подходят для осенней поры. В список входят:

Libre Le Parfum, YSL;

J'Adore Parfum d'Eau, Dior;

REPLICA Autumn Vibes, Maison Margiela;

L'Interdit Nocturnal Jasmine, Givenchy;

Opsis Eau de Parfum, DIPTYQUE.

