Магія аромату: 5 найкращих парфумів на осінню пору

Восени хочеться доповнювати образи парфумами, які мають особливий запах. Аромати мають відрізнятися від літніх через ноти деревини, ванілі, амбри, мускусу чи спецій.

Фахівці вже давно визначили кілька парфумів, які стали ідеальним довершенням до осінніх теплих образів, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. У списку зібрані найкращі аромати для осінньої пори, які допоможуть підкресити сезонний настрій.

Читайте також 5 найніжніших жіночих парфумів: ці аромати подобаються чоловікам

Які парфуми придбати на осінь?

Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Попри те, що більшість ароматів осені мають димні та пряні ноти, саме цей парфум є виключенням. Він пахне ожиною й такою чистотою, яка відчувається в переході між сонячним літом та затишною осінню.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Amouage Search

Деревно-пряна композиція з цитрусовими акордами нагадує запах старовинної шкіряної куртки Парфум підходить для тих, хто хоче пахнути впевнено та стильно.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Parfums de Marly Oriana

Аромат має неймовірний запах червоний ягід, маршмелоу, цукрової пудри та збитих вершків. Такий парфум підійде для тих, хто в осінню пору хоче пахнути десертом й залишити запах про себе.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Gucci Flora Gorgeous Orchid

Гарбузові спеції цього сезону можна забути, оскільки головну роль перебрала на себе ваніль. Аромат поєднує в собі квіти ванільної орхідеї з вершковими акордами й морським бризом. Цей запах переносить з літа в осінь без різкого контрасту.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Montale Paris Chocolate Greedy

Цей аромат – справжня шоколадна спокуса. Він пахне домашнім печивом із шоколадною крихтою. У композиції присутнє какао, ваніль, боби тонка, кавові акорди та гіркий апельсин.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Видання Vogue зазначило, що осінь пахне вологим листям, заливним дощем, оберемками хризантем, жоржин і чорнобривців, а ще вологою корою дубів, мохом, димом та червоним вином. У своїй добірці глянець назвав кілька ароматів, які чудово підходять для осінньої пори. До списку входять:

Libre Le Parfum, YSL;

J'Adore Parfum d'Eau, Dior;

REPLICA Autumn Vibes, Maison Margiela;

L'Interdit Nocturnal Jasmine, Givenchy;

Opsis Eau de Parfum, DIPTYQUE.

Які чоловічі парфуми подобаються жінкам?