Даже парфюм, который обожала принцесса Диана, особенный. Ведь его основная нота – гиацинт, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как называется любимый аромат принцессы Дианы

Леди Диана очень любила британский парфюм Penhaligon's Bluebell. Его ноты:

Верхние ноты: цитрусы.

цитрусы. Средние ноты: гиацинт, ландыш, жасмин, роза, цикламен.

гиацинт, ландыш, жасмин, роза, цикламен. Базовые ноты: гвоздика (пряность), корица, гальбан.

Духи Bluebell Penhaligon's были созданы британским парфюмером Майклом Пиктхоллом еще в далеком 1978 году. В то время этот аромат стал бестселлером. Он приобрел большую популярность именно благодаря Диане.



Какой парфюм был у принцессы Дианы / Фото Pinterest

Вероятно, принцесса была в восторге от этих духов именно из-за того, что в них чувствуется аромат гиацинта.

Его цветы могут быть разного цвета: фиолетового, голубого, желтого, белого. Гиацинт имеет узнаваемый запах, его цветы и стали основой свежего, влажного и флористического аромата Bluebell Penhaligon's,

– рассказывают в Perfume Academy.

Обратите внимание! Как говорят эксперты, добывать масло гиацинта сложно и дорого. Именно поэтому его часто сочетают с нотами других цветов.