Навіть парфум, який обожнювала принцеса Діана, особливий. Адже його основна нота – гіацинт, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Як називається улюблений аромат принцеси Діани
Леді Діана дуже любила британський парфум Penhaligon's Bluebell. Його ноти:
- Верхні ноти: цитруси.
- Середні ноти: гіацинт, конвалія, жасмин, троянда, цикламен.
- Базові ноти: гвоздика (прянощі), кориця, гальбан.
Парфуми Bluebell Penhaligon's були створені британським парфумером Майклом Піктхоллом ще у далекому 1978 році. У той час цей аромат став бестселером. Він набув неабияку популярність саме завдяки Діані.
Який парфум був у принцеси Діани / Фото Pinterest
Імовірно, принцеса була в захваті від цих парфумів саме через те, що у них відчувається аромат гіацинту.
Його квіти можуть бути різного кольору: фіолетового, блакитного, жовтого, білого. Гіацинт має впізнаваний запах, його квіти і стали основою свіжого, вологого та флористичного аромату Bluebell Penhaligon's,
– розповідають у Perfume Academy.
Зверніть увагу! Як кажуть експерти, добувати олію гіацинта складно і дорого. Саме тому її часто поєднують з нотами інших квітів.