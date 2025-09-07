Секреты вечной молодости Дженнифер Энистон: актриса честно рассказала о бьюти-процедурах

24 Канал со ссылкой на Mirror рассказывает как голливудской актрисе удается выглядеть так хорошо в свои 56 лет.
Читайте также "На автомате" – не лучшее решение: эти ошибки в снятии макияжа старят вашу кожу
Какие секреты молодости Дженнифер Энистон?
Актриса выразила свою приверженность к сохранению молодости, заявив, что не планирует закрашивать седину, и открыто признала, что использует косметические процедуры.
Она подчеркнула, что позитивное мышление и оптимизм – ключевые элементы ее подхода к старению как к "вечному источнику" молодости.
Я не скажу, что я не делаю лазеров или других приятных вещей. Я, так сказать, поддерживаю себя. Но просто сдаться и позволить седине взять верх – это не про меня,
– говорится в сообщении.
По ее мнению, все начинается с того, как вы заботитесь о своем теле и где находитесь. Энистон утверждает – это вопрос перспективы и отношения.
Дженнифер занимается йогой / Фото Pinterest
Коллеги Энистон, в частности актриса Марион Котийяр, похвалили ее за положительный пример: "она заставляет меня чувствовать себя хорошо, когда я думаю о следующем десятилетии своей жизни".
Несмотря на постоянные спекуляции относительно пластической хирургии, Энистон постоянно опровергает такие слухи, признавая только пластику носа, сделанную по медицинским показаниям, и некоторые эксперименты с ботоксом.
Какие черты делают женщину привлекательной?
В современном обществе многие женщины переживают из-за беспокойства относительно своей внешности и общественного восприятия. Хотя не все могут соответствовать общепринятым стандартам красоты, эти чувства могут привести к комплексам и неуверенности в себе.
Однако, настоящая красота женщины выходит за пределы физических атрибутов, таких как длинные волосы или привлекательная фигура. Є 7 ключевых признаков, которые раскрывают настоящую красоту женщины, независимо от ее самовосприятия: улыбчивость, заинтересованность, искренность, харизматичность, загадочность, независимость и хороший голос.