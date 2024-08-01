Эффект "голого" покрытия: Джей Ло показала идеальный маникюр для фанатов минимализма

Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес не проходит мимо модных трендов, в частности в сфере маникюра.

Этим летом звезда предпочитает актуальный минимализм и классику. Как выглядит дизайн, который последним выбрала Джей Ло, рассказываем далее.

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Минималистичные ногти от Джей Ло

В последнее время 55-летняя звезда решила перейти к минималистическому маникюру. Так, недавно в инстаграм Дженнифер Лопес продемонстрировала французский дизайн, выполненный в пастельных тонах, которые подчеркивают цвет ее натуральных ногтей.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Для своего летнего образа актриса выбрала миндалевидную форму ногтей средней длины и эффект "голого" покрытия. Розово-бежевый лак, который дополнил ее естественный цвет, размыл четкость между белыми линиями на кончиках, что создало ощущение непринужденности и почти прозрачного покрытия.

Как выглядит маникюр Джей Ло: смотрите фото

В результате у знаменитости получился довольно универсальный дизайн, удачно сочетающийся с любыми летними образами и абсолютно попадающий в актуальные тренды.

Напомним, что в начале лета Дженнифер Лопес хвасталась другим новым летним маникюром от любимого мастера Тома Бачика. Для жаркого сезона она и тогда выбрала полупрозрачный дизайн, похожий на оптическую иллюзию или луч света.