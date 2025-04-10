Джиджи Хадид надела рубашку, без которой нам не обойтись этой весной

Американская модель Джиджи Хадид восхитила сеть стильным образом. Знаменитость пришла на шоу Джимми Фэлона в сдержанном наряде, который сможет этой весной повторить каждая ее поклонница.

Джиджи Хадид является трендсеттером, поэтому задает тренды почти каждым своим выходом, пишет 24 Канал. Именитая модель примерила аутфит, который идеально подойдет для весенних прогулок. Знаменитость часто отдает предпочтение простому и лаконичному наряду, поэтому ее образами можно не только вдохновляться, но и повторять.

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Новый выход Джиджи Хадид

Красавица на вечернее шоу пришла в голубой рубашке с расстегнутыми передними пуговицами, дополнив верх приталенными черными брюками со стрелками в стиле клеш. Вещи модель выбрала от известного дизайнера Тома Форда.

К рубашке Джиджи подобрала голубые туфли с бантиками от Jimmy Choo. Довершением образа стали минималистичные серьги и прическа в виде пучка с распущенной одной прядью.



Красивый образ Джиджи Хадид / Фото Pexels

В этом году голубая рубашка будет такой же популярной, как и классическая рубашка белого цвета. Эту вещь можно носить со штанами, джинсами или юбкой надев под белье. Также есть другой вариант стилизации – рубашка одевается сверху под топ, майку или футболку.

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Кроме того, стилизация образа Джиджи Хадид – это классика, которая всегда была и останется актуальной. Рубашка всегда удачно подходит к брюкам или джинсам. Но если все же захотите аналогично повторить образ, тогда еще стоит сделать ставку на туфли-лодочки голубого цвета или выбрать обувь из денима.