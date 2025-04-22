В моду возвращается джинсовый комбинезон: в нем будет сиять каждая девушка

В этом году в моду возвращается джинсовый комбинезон, который долгое время был вне трендов. Последние годы все сделали ставку на различные фасоны джинсов, впрочем в этом сезоне деним будет особенно популярным. Сейчас актуальной является джинсовая рубашка, а дальше в ход пойдет комбинезон.

Огромным плюсом джинсового комбинезона является то, что он самодостаточный, поэтому не придется долго собирать образ, пишет 24 Канал. Его только надо одеть поверх футболки и добавить кроссовки. Комбинезон функциональный тем, что его можно одевать на прогулку по городу, где-то на природу или даже на фестиваль.

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Джинсовый комбинезон – тренд 2025 года

Свободный крой и прочный деним с пряжками делают эту вещь не просто кэжуальной, а с легкой ретро-энергией. В комбинезоне сочетается удобство и стиль. Комбинезон – это модное возвращение к детским годам, когда все мы носили эту вещь с большим удовольствием.



Модный джинсовый комбинезон / Фото Pinterest

Стилисты прогнозируют комбинезону значительную популярность, поэтому наряд станет главным фаворитом весенне-летнего сезона. Вещь возглавляла вершину модного Олимпа еще в 1970-х годах. Девушки любили комбинезон за простоту в создании образа, поскольку дополнять вещь надо только футболкой, лонсгливом или кроссовками.



Трендовый джинсовый комбинезон / Фото Pinterest

Дополнением к такому комбинезону может быть интересный головной убор – панама, бейсболка или платок. Также для монохромного образа можно примерить джинсовую куртку и голубые кроссовки.

К слову! Джинсы остаются модным элементом гардероба, и для их разнообразия рекомендуется использовать различные виды обуви. С чем носить джинсы – читайте в нашем материале.

Те, кто ищет для себя элегантный вариант наряда, советуем выбрать комбинезон без бретелек, в виде джинсов и корсета. Эту вещь можно дополнить босоножками или туфлями на каблуках.