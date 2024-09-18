Какие джинсы уже не в тренде: топ-3 худших фасона: топ-3 худших фасона

Из-за неосторожности с девушками могут происходить модные факапы. Чтобы избежать их, стоит отслеживать вещи, которые уже давно вышли из трендов и переставать добавлять их в свой гардероб.

Иногда нам жаль выбрасывать одежду, поэтому она может годами стоять в шкафу, а потом в определенный момент нам хочется ее снова добавить в свой гардероб, пишет Lady 24. Чтобы не допускать таких ошибок, советуем сразу избавляться от устаревшего наряда, чтобы в будущем у вас не было соблазна его одеть снова.

Обратите внимание Убийцы стиля: антитренды осени, от которых надо немедленно избавиться

На этот раз поговорим о джинсах и тех моделях, которые уже давно считаются антитрендовыми. Не надевайте их ни в коем случае, иначе есть все шансы сконфузиться и свести все свои старания над созданием образа на нет.

Джинсы скинни

Эти джинсы до сих пор можно заметить в продаже. Стоят они совсем недорого, поэтому некоторые могут соблазниться на цену, а потом постоянно носить устаревшие наряды. Джинсы скинни – табу. Они уже много лет назад вышли из моды, выглядят странно, неактуально и будут свидетельствовать о вашей неосведомленности в трендах.



Антитрендовые джинсы 2024 / Фото Pinterest

Джинсы с вышивкой

С такими джинсами трудно создать красивый и стильный вид. Вышивка на джинсах была неким микротрендом много сезонов назад. Сейчас джинсы с вышивкой никто не носит, потому что выглядят они смешно.



Устаревшие джинсы 2024 / Фото Pinterest

Джинсы вареные

Если наденете такие джинсы – будет настоящая беда. Они уже давно вышли из моды, поскольку выглядят очень несовременно. Такие джинсы считаются старомодными, поэтому от них лучше отказаться в своем гардеробе.



Антитрендовые джинсы 2024 / Фото Pinterest

Лучше обратите внимание на актуальные модели джинсов, которые в тренде этого года. К ним относятся мешковатые джинсы, классические mom-джинсы или с подкатами. Эти джинсы идеально сочетаются с любой обувью – от кроссовок до сапог на каблуках.