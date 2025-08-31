Уже 1 сентября у школьников начнется новый этап в жизни. Ученики начнут новый год обучения, но перед началом уроков их ждет торжественная линейка, на которую традиционно ученики всех классов приходят в школьной форме или вышиванке. Впрочем, кроме вышитой рубашки можно примерить еще и другой наряд.

В праздничный день в школу можно прийти не только в вышиванке, пишет 24 Канал. Есть немало вещей, которые также имеют торжественный и красивый вид.

Что надеть на 1 сентября вместо вышиванки?

Девочки могут надеть красивую блузу с бантиком, рюшами или кружевом. Хорошо смотрится не только белая рубашка, но и в каком-то нежном, пастельном цвете.

На первый звонок в школу можно прийти в платье. Важно только, чтобы оно было сдержанное и в классическом стиле. Безупречно выглядит сарафан, который легко стилизуется с блузой или рубашкой. Чтобы воссоздать школьный стиль преппи, аутфит можно дополнить гетрами. В холодное время вместо юбки вполне подойдут кремовые брюки и жакет.



Стильные образы в школу / Фото Pinterest



Мальчики вместо вышиванки могут одеть классическую белую рубашку, которая хорошо стилизуется с черными, серыми или бежевыми брюками. Праздничности образу с рубашкой придаст галстук или бабочка. На учениках старших классов хорошо будет выглядеть поло пастельного оттенка и аккуратные голубые или белые джинсы.



Стильные образы в школу / Фото Pinterest



К слову, для школьников на 1 сентября рекомендуют выбирать вышиванки из натуральной ткани, например лен или хлопок, с орнаментами. Вышиванки стоит сочетать со штанами или юбкой, причем выбирать размер, который не ограничивает движений и не окажется слишком маленьким в следующем году. Девочкам подходят вышиванки с цветочными мотивами, а мальчикам – с геометрическими орнаментами