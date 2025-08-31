Вже 1 вересня у школярів розпочнеться новий етап у житті. Учні розпочнуть новий рік навчання, але перед початком уроків їх чекає урочиста лінійка, на яку традиційно учні всіх класів приходять у шкільній формі чи вишиванці. Втім, окрім вишитої сорочки можна приміряти ще й інше вбрання.

У святковий день до школи можна завітати не лише у вишиванці, пише 24 Канал. Є чимало речей, які також мають урочистий та красивий вигляд.

Що одягнути на 1 вересня замість вишиванки?

Дівчатка можуть одягнути красиву блузу з бантиком, рюшами чи мереживом. Гарний вигляд має не лише біла сорочка, але й в якомусь ніжному, пастельному кольорі.

На перший дзвоник до школи можна прийти в сукні. Важливо лише, щоб вона була стримана та в класичному стилі. Бездоганний вигляд має сарафан, який легко стилізується з блузою чи сорочкою. Щоб відтворити шкільний стиль преппі, аутфіт можна доповнити гетрами. У холодну пору замість спідниці цілком підійдуть кремові штани та жакет.



Стильні образи в школу / Фото Pinterest



Хлопчики замість вишиванки можуть одягнути класичну білу сорочку, яка добре стилізується з чорними, сірими чи бежевими штанами. Святковості образу з сорочкою додасть краватка чи метелик. На учнях старших класів гарно буде виглядати поло пастельного відтінку та акуратні блакитні чи білі джинси.



Стильні образи в школу / Фото Pinterest



До слова, для школярів на 1 вересня рекомендують обирати вишиванки з натуральної тканини, як-от льон чи бавовна, з орнаментами. Вишиванки варто поєднувати зі штанами чи спідницею, причому обирати розмір, який не обмежує рухів і не виявиться замалим наступного року. Дівчаткам підходять вишиванки з квітковими мотивами, а хлопчикам – з геометричними орнаментами