Що одягнути на 1 вересня замість вишиванки: речі, які не втратять популярності
- На 1 вересня дівчатка можуть обрати блузи з бантиком або рюшами, сукні в класичному стилі, сарафани, кремові штани та жакет.
- Хлопчики можуть носити класичні білі сорочки з краваткою або метеликом, поло пастельного відтінку з джинсами.
Вже 1 вересня у школярів розпочнеться новий етап у житті. Учні розпочнуть новий рік навчання, але перед початком уроків їх чекає урочиста лінійка, на яку традиційно учні всіх класів приходять у шкільній формі чи вишиванці. Втім, окрім вишитої сорочки можна приміряти ще й інше вбрання.
У святковий день до школи можна завітати не лише у вишиванці, пише 24 Канал. Є чимало речей, які також мають урочистий та красивий вигляд.
Що одягнути на 1 вересня замість вишиванки?
Дівчатка можуть одягнути красиву блузу з бантиком, рюшами чи мереживом. Гарний вигляд має не лише біла сорочка, але й в якомусь ніжному, пастельному кольорі.
На перший дзвоник до школи можна прийти в сукні. Важливо лише, щоб вона була стримана та в класичному стилі. Бездоганний вигляд має сарафан, який легко стилізується з блузою чи сорочкою. Щоб відтворити шкільний стиль преппі, аутфіт можна доповнити гетрами. У холодну пору замість спідниці цілком підійдуть кремові штани та жакет.
Стильні образи в школу / Фото Pinterest
Стильні образи в школу / Фото Pinterest
Стильні образи в школу / Фото Pinterest
Хлопчики замість вишиванки можуть одягнути класичну білу сорочку, яка добре стилізується з чорними, сірими чи бежевими штанами. Святковості образу з сорочкою додасть краватка чи метелик. На учнях старших класів гарно буде виглядати поло пастельного відтінку та акуратні блакитні чи білі джинси.
Стильні образи в школу / Фото Pinterest
Стильні образи в школу / Фото Pinterest
До слова, для школярів на 1 вересня рекомендують обирати вишиванки з натуральної тканини, як-от льон чи бавовна, з орнаментами. Вишиванки варто поєднувати зі штанами чи спідницею, причому обирати розмір, який не обмежує рухів і не виявиться замалим наступного року. Дівчаткам підходять вишиванки з квітковими мотивами, а хлопчикам – з геометричними орнаментами
