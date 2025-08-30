На вихідних батьки школярів ще мають час віднайти дітей вишиванку на День знань, тож далі розповімо, які саме варіанти варто взяти до уваги, пише 24 Канал.

Читайте також Що одягнути на 1 вересня школярам: добірка стильних образів

Яку вишиванку обрати до школи?

Найкращим вибором є натуральна тканина – льон чи бавовна. Такі вишиванки гарно дихають та не сковують рухів. Щоб вишиванка не сковувала рухів дитини, звертайте увагу на моделі з круглим вирізом.

Щодо орнаментів, то на дівчатках гарно виглядають вишиванки з квітковими мотивами, а хлопчикам пасують геометричні орнаменти. Вибирайте таку вишиванку, щоб її можна було одягнути не лише на 1 вересня, але й на інші державні чи релігійні свята.

Дівчатам-підліткам можна придбати сукню-вишиванку у ніжній кольоровій гамі. А от для хлопців старшокласників вже можна обирати класичну сорочку з геометричними мотивами в строгішому крої.

Вишиванки школярам рекомендовано поєднувати зі штанами чи спідницею. Низ може бути класичним чи зі шкільної форми. Щоб одяг був зручним та довше прослужив, варто купувати вишиванку за розміром, оскільки куці моделі вже наступного року можуть бути замалими.