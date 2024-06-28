Ева Лонгория продемонстрировала идеальный минималистичный маникюр

Казалось бы, незначительные детали могут дополнить и подчеркнуть образ. Речь идет не только о прическе или наряде, но и о маникюре, ведь даже обычное глянцевое покрытие придаст своеобразный шарм.

Так, Ева Лонгория появилась на мероприятии Vogue World к Парижской неделе моды в невероятном образе. Помимо прочего, привлек внимание стилистов и новый маникюр звезды.

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Ева Лонгория в невероятном образе на Vogue World

Актриса Ева Лонгория также посетила мероприятие и появилась на нем в минималистичном, но стильном образе. Так, звезда выбрала черное платье на бретелях в стиле 90-х от Alexandre Vauthier. Макияж Евы Лонгории также был выполнен в классических тенденциях.



Ева Лонгория на Vogue World / Фото Getty Images

Минималистичный, но одновременно изысканный образ Евы Лонгории дополняли такие же ногти. Так, молочные миндальные ногти стали идеальным акцентом образа. Как отмечают стилисты, тенденция молочного маникюра напоминает "макияж без макияжа", ведь его он имеет действительно естественный вид.

Кроме того, молочный маникюр стилисты называют идеальным вариантом для лета.



Молочный маникюр Евы Лонгории / Фото Getty Images

К слову, Еву Лонгорию можно смело называть иконой стиля, ведь звезда всегда появляется в изысканных образах. Мировую известность она получила благодаря роли Габриэль в сериале "Отчаянные домохозяйки". Интересно, что ранее невероятно красивая актриса считала себя "гадким утенком".