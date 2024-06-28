Так, Єва Лонгорія з'явилася на заході Vogue World до Паризького тижня моди у неймовірному образі. Окрім іншого, привернув увагу стилістів і новий манікюр зірки.

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Єва Лонгорія в неймовірному образі на Vogue World

Акторка Єва Лонгорія також відвідала захід і з'явилася на ньому в мінімалістичному, але стильному образі. Так, зірка обрала чорну сукню на бретелях у стилі 90-х від Alexandre Vauthier. Макіяж Єви Лонгорії також був виконаний у класичних тенденціях.



Єва Лонгорія на Vogue World / Фото Getty Images

Мінімалістичний, але водночас вишуканий образ Єви Лонгорії доповнювали такі ж нігті. Так, молочні мигдальні нігті стали ідеальним акцентом образу. Як наголошують стилісти, тенденція молочного манікюру нагадує "макіяж без макіяжу", адже його він має дійсно природний вигляд.

Окрім того, молочний манікюр стилісти називають ідеальним варіантом для літа.



Молочний манікюр Єви Лонгорії / Фото Getty Images

До слова, Єву Лонгорію можна сміливо називати іконою стилю, адже зірка завжди з'являється у вишуканих образах. Світову популярність вона здобула завдяки ролі Габріель у серіалі "Відчайдушні домогосподарки". Цікаво, що раніше неймовірно гарна акторка вважала себе "бридким каченям".