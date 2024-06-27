Що це за манікюр, як він виглядає та як його повторити самотужки, розповідаємо далі.

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Що потрібно знати про нігті-морозиво

За словами майстрині манікюру Джулі Рассел, раптова популярність такого манікюру цілком очікувана.

Однією з найгарячіших тенденцій цього року є 3D-декор нігтів. Він відіграє головну роль у більшості подібних дизайнів. Розкішний та чудовий цей манікюр має масивний тривимірний блиск поверх оксамитового гладкого кремового лаку,

– пояснює Джулі.

Крім того, такі нігті не просто милі, але й надзвичайно універсальні та достатньо прості, щоб відтворити їх вдома.

Як виглядають нігті-морозиво: дивіться відео

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Як повторити такий манікюр вдома

Один із найпопулярніших способів повторити такі нігті самостійно – намалювати стікаюче морозиво на кінчиках замість класичного французького манікюру.

Найкраще для такого дизайну обирати базові та пастельні кольори для основи, а акценти робити більш яскравими. Також можна додати блискітки, аби зробити манікюр ще більш виразним.

Секрет же ідеальних "крапель" полягає в тому, щоб почати їх наносити з вертикальних ліній і округлити нижню частину, аби створити форму "краплі-сльози".

Манікюр з морозивом: дивіться відео

Водночас, якщо намалювати нігті з морозивом, що розтає, занадто складно, є інші прості способи створити красивий літній образ.

Альтернативний варіант нігтів з морозивом: дивіться відео

Знову розгляньте просту пастельну основу, як-от бірюза, прикрашену вкрапленнями нейл-арту. Малюнки для нігтів у вигляді морозива можуть включати помадку, пончики, бризки. Усе залежить від естетики, якій ви віддаєте перевагу.