Що це за манікюр, як він виглядає та як його повторити самотужки, розповідаємо далі.
До теми Не гірше салонного: як вдома зробити манікюр за допомогою звичайної губки
Що потрібно знати про нігті-морозиво
За словами майстрині манікюру Джулі Рассел, раптова популярність такого манікюру цілком очікувана.
Однією з найгарячіших тенденцій цього року є 3D-декор нігтів. Він відіграє головну роль у більшості подібних дизайнів. Розкішний та чудовий цей манікюр має масивний тривимірний блиск поверх оксамитового гладкого кремового лаку,
– пояснює Джулі.
Крім того, такі нігті не просто милі, але й надзвичайно універсальні та достатньо прості, щоб відтворити їх вдома.
Як виглядають нігті-морозиво: дивіться відео
Як повторити такий манікюр вдома
Один із найпопулярніших способів повторити такі нігті самостійно – намалювати стікаюче морозиво на кінчиках замість класичного французького манікюру.
Найкраще для такого дизайну обирати базові та пастельні кольори для основи, а акценти робити більш яскравими. Також можна додати блискітки, аби зробити манікюр ще більш виразним.
Секрет же ідеальних "крапель" полягає в тому, щоб почати їх наносити з вертикальних ліній і округлити нижню частину, аби створити форму "краплі-сльози".
Манікюр з морозивом: дивіться відео
Водночас, якщо намалювати нігті з морозивом, що розтає, занадто складно, є інші прості способи створити красивий літній образ.
Альтернативний варіант нігтів з морозивом: дивіться відео
Знову розгляньте просту пастельну основу, як-от бірюза, прикрашену вкрапленнями нейл-арту. Малюнки для нігтів у вигляді морозива можуть включати помадку, пончики, бризки. Усе залежить від естетики, якій ви віддаєте перевагу.