Что это за маникюр, как он выглядит и как его повторить самостоятельно, рассказываем дальше.
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Что нужно знать о ногтях-мороженом
По словам мастера маникюра Джули Рассел, внезапная популярность такого маникюра вполне ожидаема.
Одной из самых горячих тенденций этого года является 3D-декор ногтей. Он играет главную роль в большинстве подобных дизайнов. Роскошный и великолепный этот маникюр имеет массивный трехмерный блеск поверх бархатного гладкого кремового лака,
– объясняет Джули.
Кроме того, такие ногти не просто милые, но и чрезвычайно универсальные и достаточно простые, чтобы воспроизвести их дома.
Как выглядят ногти-мороженое: смотрите видео
Один из самых популярных способов повторить такие ногти самостоятельно – нарисовать стекающее мороженое на кончиках вместо классического французского маникюра.
Лучше всего для такого дизайна выбирать базовые и пастельные цвета для основы, а акценты делать более яркими. Также можно добавить блестки, чтобы сделать маникюр еще более выразительным.
Секрет же идеальных "капель" заключается в том, чтобы начать их наносить с вертикальных линий и округлить нижнюю часть, чтобы создать форму "капли-слезы".
Маникюр с мороженым: смотрите видео
В то же время, если нарисовать ногти с мороженым, что тает, слишком сложно, есть другие простые способы создать красивый летний образ.
Альтернативный вариант ногтей с мороженым: смотрите видео
Снова рассмотрите простую пастельную основу, например бирюза, украшенную вкраплениями нейл-арта. Рисунки для ногтей в виде мороженого могут включать помадку, пончики, брызги. Все зависит от эстетики, которой вы отдаете предпочтение.