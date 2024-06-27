Что это за маникюр, как он выглядит и как его повторить самостоятельно, рассказываем дальше.

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Что нужно знать о ногтях-мороженом

По словам мастера маникюра Джули Рассел, внезапная популярность такого маникюра вполне ожидаема.

Одной из самых горячих тенденций этого года является 3D-декор ногтей. Он играет главную роль в большинстве подобных дизайнов. Роскошный и великолепный этот маникюр имеет массивный трехмерный блеск поверх бархатного гладкого кремового лака,

– объясняет Джули.

Кроме того, такие ногти не просто милые, но и чрезвычайно универсальные и достаточно простые, чтобы воспроизвести их дома.

Как выглядят ногти-мороженое: смотрите видео

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Как повторить такой маникюр дома

Один из самых популярных способов повторить такие ногти самостоятельно – нарисовать стекающее мороженое на кончиках вместо классического французского маникюра.

Лучше всего для такого дизайна выбирать базовые и пастельные цвета для основы, а акценты делать более яркими. Также можно добавить блестки, чтобы сделать маникюр еще более выразительным.

Секрет же идеальных "капель" заключается в том, чтобы начать их наносить с вертикальных линий и округлить нижнюю часть, чтобы создать форму "капли-слезы".

Маникюр с мороженым: смотрите видео

В то же время, если нарисовать ногти с мороженым, что тает, слишком сложно, есть другие простые способы создать красивый летний образ.

Альтернативный вариант ногтей с мороженым: смотрите видео

Снова рассмотрите простую пастельную основу, например бирюза, украшенную вкраплениями нейл-арта. Рисунки для ногтей в виде мороженого могут включать помадку, пончики, брызги. Все зависит от эстетики, которой вы отдаете предпочтение.