Фейковые полоски загара – новый бьюти-тренд, который покорил тикток: как повторить макияж

Новые тренды появляются в сети чуть ли не ежедневно. Сейчас бешеную популярность в тиктоке имеют фейковые полосы загара на теле.

Одной из первых, кто начал создавать и распространять тренд на ненастоящие линии загара, стала тикток-блогерка Эрин Дуган Юрчак. Она опубликовала видео-туториал, как повторить такой макияж.

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Фейковые линии загара стали вирусным трендом

Блогер объяснила, что фейковые линии загара имеют множество преимуществ, главное из которых – реалистичный загар можно получить без вредного воздействия солнечных лучей. Блогерша сравнила такой макияж с безопасным отдыхом на тропическом пляже, однако не все пользователи понимают такой необычный тренд.

Юрчак считает, что тренд на фейковые линии загара становится популярным именно потому, что эффектный внешний вид можно получить без ультрафиолетовых лучей. Кроме того, эти полоски эффектно обрамляют и подчеркивают тело. Более того, в сети существует субкультура, которая избегает загара, однако обожает такие полоски, которые имитируют загар.

Тренд на фейковые линии загара: смотрите видео

Чтобы сделать такой макияж на теле, то необходимо всего несколько средств: бронзер, румяна и пластырь. Так, с помощью лейкопластыря или любой другой ленты, которую можно приклеить на тело, стоит создать линии загара. После этого на тело поверх ленты необходимо нанести бронзер и румяна, а для более длительного эффекта некоторые блогеры советуют пользоваться автозагаром.

Как сделать фальшивые линии загара: смотрите видео

Более того, тренд с фальшивым загаром создают и на лице. Так, одна из блогеров нарисовала след от очков и даже цепочку, которая якобы была на теле во время загара.

Макияж с фейковым загаром: смотрите видео

Интересно, что линии загара были особенно популярными в 2000-х годах. Тогда Пэрис Хилтон постоянно пользовалась автозагаром, а из-под одежды всегда виднелись полоски бикини с незагорелой кожей.