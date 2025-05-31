Они всколыхнули модный мир: что такое Лабубу и как их носят

Игрушки Лабубу сейчас невероятно популярны. В том числе и среди звезд. С такими аксессуарами уже заметили Рианну, Эмму Робертс и других.

Лабубу – плюшевые зверьки с длинными ушками и широкой улыбкой. Впервые они были представлены еще в 2015 году художником из Гонконга Касингом Лунгом, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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В чем концепция Лабубу

Лабубу вдохновлены скандинавской мифологией. Стоит отметить, что сначала это были лишь иллюстрации.

В 2019 году Лунг заключил соглашение с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart. После этого, коллекционные фигурки Лабубу впервые увидели мир.

Касинг Лунг Художник Лабубу родилась из моего увлечения скандинавской мифологией и европейским фольклором, которыми я был окружен, когда рос в Нидерландах. Меня всегда привлекали существа, живущие в пространстве между фантазией и реальностью – фигуры, которые одновременно знакомы и таинственны. Я хотел создать персонажа, который бы воплощал эту двойственность: озорную, милую, странную, но одновременно глубоко человеческую.

Несмотря на то, что Лабубу были представлены на рынке не один год, широкую популярность они приобрели именно сейчас. Так произошло из-за спроса на этот аксессуар среди звезд.

То, что происходит в моде, похоже на естественную эволюцию. Сегодня люди хотят носить свою индивидуальность, показывать миру, кто они есть, через то, что они носят, коллекционируют и одевают. Лабубу соответствует этому желанию чего-то игривого, выразительного и немного бунтарского,

– утверждает Лунг.



Как выглядит игрушка Labubu / Фото Unsplash

Действительно, Лабубу приобрели особую популярность именно в момент, когда трендовой стала индивидуальность. И неудивительно, ведь с помощью этого аксессуара можно добавить в образ по-настоящему уникальный акцент.